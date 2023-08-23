¿Quién era Yevgueni Prigozhin, conocido como el “cocinero” de Putin y cómo fue su ruptura?

Yevgueni Prigozhin, era fundador y líder del grupo mercenario Wagner, ejército con el que libró las batallas más sangrientas en la guerra de Rusia y Ucrania, conocido como “el cocinero” de Putin y ser uno de sus más grandes aliados, hasta que se enfrentaron convirténdose en su principal adversario.

Prigozhin admitió en septiembre de 2022 que había fundado el grupo militar privado en 2014, el año en que Rusia anexó Crimea de Ucrania.

En junio pasado, Prigozhin intentó derrocar a los dirigentes militares de Rusia, en lo que las autoridades dijeron que fue un motín armado que duró dos días, hasta que llegó a un acuerdo con Putin.

¿Cómo murió Yevgueni Prigozhin, líder del Grupo Wagner?

El líder mercenario viajaba, junto a otras 9 personas, en un avión privado que se estrelló en Tver, al norte de Moscú, Rusia, según informó Rosaviatsia, organismo de aviación ruso.

A view shows plane wreckage on fire following an alleged air accident at a location given as Tver region, Russia, in this image published August 23, 2023. Yevgeny Prigozhin, chief of Russian private mercenary group Wagner, was reportedly listed as a passenger on a private jet which crashed north of Moscow on August 23, 2023. Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. WATERMARK FROM SOURCE.|Reuters

Las autoridades rusas indicaron en un comunicado que un avión privado Embraer Legacy que viajaba de Moscú a San Petersburgo se había estrellado cerca de la aldea de Kuzhenkino. Diez personas iban a bordo, incluidos tres miembros de la tripulación.

¿Por qué Yevgueni Prigozhin era el “cocinero” de Putin?

Prigozhin, de 62 años, fue conocido durante décadas como el "cocinero de Putin" debido a los contratos de catering de su empresa en el Kremlin.

Antes de convertirse en el “cocinero” de Putin, el líder de Wagner pasó varios años en prisión durante la década de 1980, al salir comenzó a vender hot dogs en San Petersburgo, su ciudad natal.

Pronto comenzó a adquirir una participación en una cadena de supermercados y finalmente abrió su propio restaurante y empresa de catering, el cual ganó buena reputación por su excelente comida.

Rápidamente ganó comensales dignatarios de la ciudad, entre ellos Vladimir Putin, quien en ese época era vicealcalde; así comenzó a ganar contratos de suministro del gobierno

¿Qué pasó entre Yevgueni Prigozhin y Putin?

El grupo Wagner fue uno de los principales ejércitos rusos en la guerra de Ucrania, sin embargo, los conflictos empezaron cuando solicitó más municiones y el Ministerio de Defensa se los negó.

Posteriormente, Prigozhin acusó al ejército ruso de atacar un campamento de Wagner y matar a un “gran número” de sus hombres, por lo que inició un intento de motín en Moscú.

