¡Atentados y asesinatos provocó suspensión de clases en Huitzilac, Morelos!

Luego del ataque armado que dejó un saldo de ocho muertos durante la noche del sábado 11 de mayo en un depósito de cervezas del municipio de Huitzilac, Morelos, autoridades de escuelas de educación básica de la localidad informaron que suspenderán las clases de forma presencial de manera indefinida.

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de todos los alumnos de la comunidad educativa del municipio, algunos planteles anunciaron, a través de redes sociales y comunicados, que las clases en las aulas estarán interrumpidas ante el incremento de la violencia que azota a su región.

La escuela Secundaria ‘Gral. Mariano Escobedo', la Secundaria Técnica No. 16 y el ‘Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario’ (CBTA) No. 154, confirmaron que sus estudiantes no asistirán a los planteles por el riesgo que vive su localidad.

El colegio Mariano Escobedo informó que derivado de los lamentables sucesos acontecidos en días recientes en el municipio, optarán por suspender las clases de forma indefinida; sin embargo, las actividades educativas continuarán a la distancia. Por su parte, la Técnica 16 señaló que tras llegar a un acuerdo con el comité de padres de familia, también se determinó que las clases sean de manera virtual.

El ‘Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario', que también se sumó a esta postura, señaló que se mantendrán sin clases hasta nuevo aviso, pero no reiteró si sus alumnos continuarán con sus estudios en línea.

🔴 SIN CLASES EN HUITZILAC POR VIOLENCIA



Escuelas de educación básica y media superior de #Huitzilac decidieron suspender clases o tomaron clases virtuales tras el ataque armado del fin de semana donde fueron asesinadas 8 personas. pic.twitter.com/Q5A6kVvxMB — Alexis Balbuena (@Alexis_Balbuen) May 13, 2024

¿Qué provocó que los planteles escolares tomaran esta decisión?

La ola de violencia que azota a México no da tregua, y uno de los ejemplos en los que este lamentable patrón se repite es el municipio de Huitzilac, Morelos, que durante el inicio de mayo registra 12 muertos.

8 de mayo



Laura Vargas, maestra y comerciante, fue asesinada mientras circulaba en la carretera federal México-Cuernavaca que conecta con el municipio. En esa fecha, el director de la policía municipal de Huitzilac, Jesús Tello Trejo, también resultó herido tras un ataque armado.

10 de mayo



Tres personas (dos hombres y una mujer) asesinadas en la carretera federal México-Cuernavaca, cerca del poblado Tres Marías, Huitzilac.

11 de mayo



Ataque a tienda de depósito de cervezas en Huitzilac, donde 8 hombres son asesinados, 4 en el lugar y 4 más en el hospital.