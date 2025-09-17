¿A cómo está el dólar en México? Conoce su precio para este 17 de septiembre 2025
El precio del dólar en México se mantuvo sin cambios para la mitad de semana, ubicándose por arriba de los 18 pesos; conoce el tipo de cambio.
¡Se da un respiro! El precio del dólar estadounidense se mantuvo sin cambios para el comienzo de la jornada de este 17 de septiembre 2025 tras registras varias bajas consecutivas.
Fuerza Informativa Azteca te comparte el tipo de cambio en México para la mañana de este miércoles.
¿A cuánto está el dólar en México hoy 17 de septiembre 2025?
El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 17.40 pesos la compra y se vende en $18.79 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura del miércoles.
La moneda estadounidense no registró cambios importantes debido a que los inversionistas esperan noticias sobre las tasas de interés de Estados Unidos; esperan recortes por parte de la Reserva Federal (Fed).
Precio del dólar en Tijuana hoy 17 de septiembre 2025
¡Atención, mexicanos! Por su parte, el precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.20 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.
Precio del dólar canadiense hoy 17 de septiembre 2025 en México
El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.90 pesos la compra y se vende en $13.90 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.
Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.
¿En que nos beneficia un #dólar más barato? 🤔 La disminución del billete verde frente al #peso es un fuerte indicador de solidez en la economía mexicana. César Méndez te explica a qué sectores puede favorecer.
¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 17 de septiembre 2025?
El valor del Bitcoin inició la jornada de este miércoles 17 de septiembre del 2025 en 116 mil 223 dólares por unidad, registrando una baja del 0.47% en comparación con su último cierre.
Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 2 millones 126 mil 326 pesos por unidad.
¿Cuál es el precio del petróleo hoy 17 de septiembre 2025?
El precio del petróleo cayó este miércoles tras 2subir más de un 1% en la sesión anterior, aunque el persistente nerviosismo geopolítico proporcionó un piso al mercado, con los operadores atentos a un esperado recorte de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos más tarde en el día.
- Petróleo Brent - 67.85 dólares el barril.
- Petróleo West Texas Intermediate - 63.89 dólares el barril.