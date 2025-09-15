¡Cae el precio del dólar! Conoce el tipo de cambio en México hoy 15 de septiembre 2025

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense registró una baja para el comienzo de la jornada de este 15 de septiembre 2025; te compartimos el tipo de cambio en México para esta semana.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 15 de septiembre 2025?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 17.55 pesos la compra y se vende en $18.94 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura de este lunes.

La moneda estadounidense cayó debido a las decisiones de política monetaria de los bancos centrales, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos.

¿A cuánto está el dólar en México?|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 15 de septiembre 2025

¡Atención, mexicanos! Por su parte, el precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.20 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 15 de septiembre 2025 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.95 pesos la compra y se vende en $13.95 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 15 de septiembre 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este lunes 15 de septiembre del 2025 en 115 mil 87 dólares por unidad, registrando una baja del 0.25% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 2 millones 118 mil 891 pesos por unidad.

Valor del Bitcoin hoy|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 15 de septiembre 2025?

El precio del petróleo comenzó la semana con pocos cambios debido a que los inversionistas s evaluaban el impacto de los ataques con drones ucranianos a las refinerías rusas, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba preparado para imponer sanciones a Rusia si las naciones de la OTAN dejan de comprar petróleo ruso.

