¿Cómo está el tipo de cambio? Precio del dólar en México hoy 18 de septiembre 2025

¿Se toma un descanso? Al comienzo de la jornada de este 18 de septiembre 2025, el precio del dólar estadounidense se mantuvo sin cambios por segundo día consecutivo.

Fuerza Informativa Azteca te comparte el tipo de cambio en México para la mañana de este jueves.

Precio del dólar en México hoy 18 de septiembre 2025

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 17.40 pesos la compra y se vende en $18.79 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura del jueves.

La moneda estadounidense se mantiene estable tras la decisión de la Reserva Federal sobre el recorte en la tasa de interés de Estados Unidos, la cual fue anunciada el pasado miércoles.

¿A cuánto está el dólar en Tijuana hoy 18 de septiembre 2025?

El precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.15 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 18 de septiembre 2025 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.50 pesos la compra y se vende en $13.95 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

¿Vas a cambiar dinero? Si estás interesado en esto, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 18 de septiembre 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este jueves 18 de septiembre del 2025 en 117 mil 252 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.67% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 2 millones 142 mil 61 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 18 de septiembre 2025?

El precio del petróleo registró un aumento después de que la Reserva Federal recortara las tasas de interés, mientras los operadores sopesaban el inicio de una política monetaria más flexible frente a las preocupaciones sobre la economía estadounidense.

