¿A cuánto está el dólar en México? Así amanece el tipo de cambio hoy 29 de septiembre 2025

¡Se va para abajo! El precio del dólar estadounidense comenzó la jornada de este 29 de septiembre 2025 con una ligera baja en su valor.

Fuerza Informativa Azteca te comparte el tipo de cambio en México para la mañana de este lunes.

Precio del dólar en México hoy 29 de septiembre 2025

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 17.25 pesos la compra y se vende en $18.84 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura de la última semana de septiembre.

La baja en la moneda estadounidense se debe a que los inversionistas están a la espera de publicaciones económicas de Estados Unidos, las cuales podrían ofrecer pistas del camino de la política de la Reserva Federal.

¿A cuánto está el precio del dólar en México?|BANCO AZTECA

¿A cuánto está el dólar en Tijuana hoy 29 de septiembre 2025?

El precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.15 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 29 de septiembre 2025 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.80 pesos la compra y se vende en $13.80 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

¿Vas a cambiar dinero? Si estás interesado en esto, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 29 de septiembre 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este lunes 29 de septiembre del 2025 en 113 mil 2467 dólares por unidad, registrando un aumento del 1.06% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 2 millones 74 mil 262 pesos por unidad.

Valor del Bitcoin hoy|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 29 de septiembre 2025?

El precio del petróleo registró una caída de casi un 2% debido a que los planes de la OPEP para otro aumento de la producción de petróleo en noviembre y la reanudación de las exportaciones de petróleo de la región del Kurdistán iraquí a través de Turquía elevaron las perspectivas de suministro global.

