¿Sube el precio del dólar en México? Así está el tipo de cambio para este 2 de noviembre 2025

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para este 2 de noviembre 2025; te compartimos el tipo de cambio en México para el primer domingo del mes.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 2 de noviembre 2025?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.55 pesos la compra y se vende en $19.00 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura el primer domingo de noviembre 2025.

El aumento al dólar se debe a que los inversionistas se mantienen atentos a la mejora de las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, además de estar atentos a las tasas de interés del banco central estadounidense.

¿A cuánto está el dólar en Tijuana hoy 2 de noviembre 2025?

El precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.00 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 2 de noviembre 2025 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.45 pesos la compra y se vende en $14.05 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

¿Vas a cambiar dinero? Si estás interesado en esto, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Por esta razón sube el dólar en México

La cotización del precio del dólar frente al peso mexicano, suele ser un reflejo de la oferta y demanda de ambas divisas, influenciada por la percepción de riesgo y las políticas económicas. Entre los factores que influyen el aumento de la moneda estadounidense están:



Política monetaria de Estados Unidos.

Incertidumbre Geopolítica y Económica Global

Factores internos; inflación y déficti comercial, en el caso de México

Cuando el dólar sube, es porque el mercado percibe que el dólar es más seguro o más rentable que el peso mexicano en ese momento. Recuerda que la divisa puede variar dependiendo de la institución financiera a la que acudas a cambiar dinero.