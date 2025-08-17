¡A llenar el tanquecito! Precio de la gasolina en México hoy 17 de agosto 2025

¿Se te acabo el tanque? Fuerza Informativa Azteca te comparte el precio de la gasolina hoy 17 de agosto 2025 en distintas regiones de México; te compartimos las zonas más baratas.

El precio del litro de gasolina puede variar, dependiendo de la zona y establecimiento en el que se llene el tanque.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.49 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25. 77 pesos

Diésel precio por litro: 26.28 pesos

Precio del gas natural vehicular 17 de agosto 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.55 pesos

Máximo por litro: 13.99 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 17 de agosto 2025

¡Tomen nota, capitalinos! Te compartimos el precio del litro de gasolina en CDMX para este domingo 17 de agosto 2025.



Gasolina Regular precio por litro: 23.53 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.83 pesos

Diésel precio por litro: 25.85 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 17 de agosto 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.60 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.21 pesos

Diésel precio por litro: 25.70 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 17 de agosto 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.77 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.17 pesos

Diésel precio por litro: 26.27 pesos

Precio de gasolina hoy 17 de agosto 2025 en Monterrey

Regular precio por litro: 23.67 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 27.06 pesos

Diésel precio por litro: 25.88 pesos

Precio de gasolina en Tamaulipas hoy 17 de agosto 2025

Gasolina Regular precio por litro: 21.65 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 23.40 pesos

Diésel precio por litro: 24.09 pesos

Precio de gasolina en Morelos hoy 17 de agosto 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.73 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.20 pesos

Diésel precio por litro: 26.01 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Te compartimos el precio de la gasolina en Estados Unidos para este domingo.



Gasolina Regular por galón: 3.13 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 3.98 dólares

Diésel precio por galón: 3.70 dólares

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

¡A preparar la cartera! El Tamaulipas , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 21.65 pesos por litro , seguido de la Ciudad de México en 23.53 pesos.