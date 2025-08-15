¡No solo en CDMX! Lista de estados en los que hay cierre de estaciones por desabasto de gasolina

El desabasto de gasolina ya no es exclusivo de la Ciudad de México (CDMX), ya que diversos estados del país están registrando cierres temporales de estaciones de servicio debido a la falta de combustible, afectando a conductores y comerciantes por igual.

¿En qué estados hay desabasto de gasolina?

Tres de las principales zonas afectadas son CDMX, Chiapas y Edomex, ya que los conductores han recorrido varias estaciones de gasolina sin éxito.



En la Ciudad de México se han cerrado al menos seis estaciones en diversas alcaldías por el desabasto de combustible Coyoacán, Cuajimalpa, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tlalpan.



Mientras que en Chiapas, las pocas estaciones que aún logran tener un poco de combustible han optado por racionar la venta. En algunos casos, solo se permite cargar hasta 20 litros por vehículo. Entre los municipios afectados están: Huixtla, Tapachula y Chiapas.



Finalmente, también se ha reportado un desabasto en el Estado de México (Edomex), como Valle de Aragón y Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tecamac.

Algunas gasolineras de Ecatepec y Tecámac, Estado de México, no tienen tampoco gasolina magna, tal y como se ha registrado también en algunas estaciones de la capital del país.

Dichas estaciones están en las avenidas central y r1, así como en la Carretera México-Pachuca, a la altura de Ojo de Agua, donde solo se vende gasolina premium.

¿Qué pasó con el desabasto de gasolina en Chiapas?

La escasez de gasolina en Chiapas tiene dos causas principales que han paralizado el suministro en la región. En primer lugar, las empresas distribuidoras que transportan combustible en pipas desde la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, detuvieron operaciones al denunciar que Petróleos Mexicanos (PEMEX) les adeuda millones de pesos.

Jubilados y trabajadores activos mantienen cerradas las instalaciones como protesta por un adeudo de casi 13 meses al hospital que brinda atención médica a las familias de los empleados de PEMEX.

⛽ Escasez de #gasolina cumple cinco días en #Tapachula.



Conductores recorren estaciones sin éxito; algunas solo abastecen a ambulancias y cuerpos de emergencia. El desabasto comenzó el domingo y se agravó por el bloqueo de la terminal de Pemex en Puerto Madero.



🚨 Aún no hay… pic.twitter.com/2dNluzsLt7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2025

Por ahora, la escasez de combustible que afecta a varias regiones de Chiapas no ha disparado el precio por litro, y las tarifas se mantienen estables.

¿Qué ha dicho Pemex?

Por medio de una tarjeta informativa, dio a conocer Situación de abasto de combustible en la Ciudad de México y área conurbada.