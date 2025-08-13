En la Ciudad de México (CDMX) se ha reportado el cierre de varias gasolineras, lo que ha generado preocupación entre automovilistas y repartidores que dependen del combustible para sus actividades diarias.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) documentó el cierre de al menos seis estaciones en diversas alcaldías por el desabasto de gasolina, sin que hasta el momento se sepa el motivo detrás.

Mapa de estaciones en CDMX con cierre o desabasto de gasolina

Desde el martes 12 de agosto, el equipo de FIA tiene reportes de estaciones cerradas en las alcaldías de:



Tlalpan

Coyoacán

Benito Juárez

Miguel Hidalgo

Cuajimalpa

Así como otra ubicada en Valle de Aragón, Nezahualcóyotl, en el Estado de México (Edomex).

Varias gasolineras de la #CDMX y del #Edomex tuvieron que bajar la cortina por la falta de combustible en sus unidades, presuntamente por la falta de unidades para repartirlo.



Ni #Pemex, ni la Unión de Asociaciones de Gasolineros o los encargados de gasolineras han informado la… pic.twitter.com/Qw7xBpjxYe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2025

Entre las gasolineras afectadas se encuentra:

Estación 2895, ubicada en Acoxpa y Canal de Miramontes, en Tlalpan.

Estación 8291, en Calzada del Hueso y la calle Mirador

División del Norte 1231, en Benito Juárez

Ferrocarril de Cuernavaca y Periférico, en Miguel Hidalgo

Carretera federal México-Toluca, en Cuajimalpa.

Según automovilistas que han pasado por la zona, algunas gasolineras llevan más de una semana cerrada. “Uno confiado en que está abierta la estación y resulta que no, tiene que alejarse o desviarse por otra ruta”, comentó Francisco, un conductor habitual de la zona.

Reportan gasolineras donde operan con combustible limitado

En lugares como San Fernando y Calzada de Tlalpan y la de Periférico Sur, en la colonia Isidro Fabela, únicamente tienen gasolina premium. Esto ha provocado filas y retrasos en la rutina diaria de quienes dependen de este servicio.

“Nosotros, como repartidores, necesitamos gasolina todos los días; es indispensable para nuestro trabajo”, comentó Ángel, motociclista que recorre distintas rutas de la ciudad.

A pesar de la situación, ni Pemex ni la Unión de Asociaciones de Gasolineros han informado oficialmente sobre las causas de estos cierres, lo que genera incertidumbre entre los usuarios.

Desabasto de gasolina en Chiapas por tercer día consecutivo

Mientras tanto, en el sureste del país, la problemática también se extiende a Chiapas, donde decenas de estaciones de 22 municipios mantienen un desabasto por tercer día consecutivo.

¿La razón? Trabajadores jubilados e inactivos de la terminal de distribución del mantenimiento realizan protestas por pagos pendientes y problemas con las empresas propietarias de los carros tanque.

Aunque Pemex ha autorizado que algunas pipas salgan con combustible de manera limitada, la distribución sigue siendo insuficiente, y como resultado, las gasolineras reciben combustible a cuentagotas, provocando largas filas y creciente desesperación entre la población que depende del servicio para trasladarse.