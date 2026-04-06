¿Te quedaste sin combustible? Este es el nuevo precio de la gasolina para abril 2026; costos por estado
El precio de la gasolina continúa subiendo para la primera semana de abril 2026, alcanzando los 29 pesos por litro en algunas regiones de México.
¡A llenar el tanque! El litro de gasolina registró cambios importantes para este 6 de abril 2026 en distintas zonas de México; este es el nuevo precio para la Magna, Premium y Diésel.
En algunas regiones, el precio de la gasolina Premium alcanza los 29 pesos el litro, impactando fuertemente el bolsillo de las y los mexicanos.
¿A cuánto está el litro de gasolina en México 2026?
- Precio de gasolina Regular: 23.70 pesos el litro
- Precio de gasolina Premium: 28.21 pesos el litro
- Diésel por litro: 28.79 pesos el litro
¡Atención! Recuerda que el costo de combustible pueden variar dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.
Precio del gas LP para este 6 de abril 2026
- Mínimo por litro: 10.99 pesos.
- Promedio por litro: 12.60 pesos.
- Máximo por litro: 14.49 pesos.
Precio de la gasolina en CDMX hoy 6 de abril 2026
- Precio de gasolina Regular: 23.80 pesos el litro
- Precio de gasolina Premium: 28.38 pesos el litro
- Diésel por litro: 28.42 pesos el litro
Precio de gasolina en Edomex HOY 6 de abril 2026
- Precio de gasolina Regular: 23.68 pesos el litro
- Precio de gasolina Premium: 27.75pesos el litro
- Diésel por litro: 28.24 pesos el litro
¿Cuál es el precio de la gasolina en Guadalajara HOY?
- Precio de gasolina Regular: 24.01 pesos el litro
- Precio de gasolina Premium: 29.03 pesos el litro
- Diésel por litro: 28.52 pesos el litro
Precio de la gasolina en Nuevo León para abril 2026
- Precio de gasolina Regular: 23.70 pesos el litro
- Precio de gasolina Premium: 28.21 pesos el litro
- Diésel por litro: 28.80 pesos el litro
¿A cuánto está el litro de gasolina en Campeche HOY 6 de abril 2026?
- Precio de gasolina Regular: 23.88 pesos el litro.
- Precio de gasolina Premium: 27.76 pesos el litro.
- Diésel por litro: 29.08 pesos el litro.
Precio de gasolina en Colima este 6 de abril 2026
- Precio de gasolina Regular: 23.78 pesos el litro
- Precio de gasolina Premium: 28.16 pesos el litro
- Diésel por litro: 28.92 pesos el litro
¿A cuánto está el litro de gasolina en Estados Unidos HOY 6 de abril 2026?
El precio de la gasolina en Estados Unidos HOY se ha visto afectado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, manteniéndose arriba de los 4 dólares el galón, lo que ha impactado el bolsillos de las y los ciudadanos, pero ¿a cuánto está?
- Gasolina Regular por galón: 4.11 dólares
- Gasolina Premium precio por galón: 4.99 dólares
- Diésel precio por galón: 5.61 dólares.
¿A cuánto sale llenar el tanque en México este 2026?
¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $947.60 pesos por tanque de 40 litros, mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,121.60 pesos por 40 litros.
Por otro lado, los vehículos con un tanque de 75 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,658.30 pesos por gasolina magna y $1,962.80 por gasolina Premium, acercándose cada vez más a los 2 mil pesos para llenar el tanque.