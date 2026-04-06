¿Te quedaste sin combustible? Este es el nuevo precio de la gasolina para abril 2026; costos por estado

¡A llenar el tanque! El litro de gasolina registró cambios importantes para este 6 de abril 2026 en distintas zonas de México; este es el nuevo precio para la Magna, Premium y Diésel.

En algunas regiones, el precio de la gasolina Premium alcanza los 29 pesos el litro, impactando fuertemente el bolsillo de las y los mexicanos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México 2026?

Precio de gasolina Regular: 23.70 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 28.21 pesos el litro

Diésel por litro: 28.79 pesos el litro

¡Atención! Recuerda que el costo de combustible pueden variar dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.

Precio del gas LP para este 6 de abril 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 6 de abril 2026

Precio de gasolina Regular: 23.80 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 28.38 pesos el litro

Diésel por litro: 28.42 pesos el litro

Precio de gasolina en Edomex HOY 6 de abril 2026

Precio de gasolina Regular: 23.68 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 27.75pesos el litro

Diésel por litro: 28.24 pesos el litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Guadalajara HOY?

Precio de gasolina Regular: 24.01 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 29.03 pesos el litro

Diésel por litro: 28.52 pesos el litro

Precio de la gasolina en Nuevo León para abril 2026

Precio de gasolina Regular: 23.70 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 28.21 pesos el litro

Diésel por litro: 28.80 pesos el litro

¿A cuánto está el litro de gasolina en Campeche HOY 6 de abril 2026?

Precio de gasolina Regular: 23.88 pesos el litro.

Precio de gasolina Premium: 27.76 pesos el litro.

Diésel por litro: 29.08 pesos el litro.

Precio de gasolina en Colima este 6 de abril 2026

Precio de gasolina Regular: 23.78 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 28.16 pesos el litro

Diésel por litro: 28.92 pesos el litro

¿A cuánto está el litro de gasolina en Estados Unidos HOY 6 de abril 2026?

El precio de la gasolina en Estados Unidos HOY se ha visto afectado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, manteniéndose arriba de los 4 dólares el galón, lo que ha impactado el bolsillos de las y los ciudadanos, pero ¿a cuánto está?



Gasolina Regular por galón: 4.11 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 4.99 dólares

Diésel precio por galón: 5.61 dólares.

¿A cuánto sale llenar el tanque en México este 2026?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $947.60 pesos por tanque de 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,121.60 pesos por 40 litros .

Por otro lado, los vehículos con un tanque de 75 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,658.30 pesos por gasolina magna y $1,962.80 por gasolina Premium, acercándose cada vez más a los 2 mil pesos para llenar el tanque.