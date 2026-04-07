¿Sube el litro de combustible? Así queda el precio de la gasolina en México para este 7 de abril 2026

¡No te quedes sin combustible! El litro de gasolina registró cambios importantes para este 7 de abril 2026 en distintas zonas de México; este es el nuevo precio para la Magna, Premium y Diésel.

En algunas regiones, el precio de la gasolina Premium alcanza los 29 pesos el litro, impactando fuertemente el bolsillo de las y los mexicanos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México HOY?

Precio de gasolina Regular: 23.70 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 28.25 pesos el litro

Diésel por litro: 28.77 pesos el litro

¡Atención! Recuerda que el costo de combustible pueden variar dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.

Precio del Gas LP para este 7 de abril 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro:12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 7 de abril 2026

Precio de gasolina Regular: 23.80 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 28.41 pesos el litro

Diésel por litro: 28.42 pesos

Precio de gasolina en Edomex HOY 7 de abril 2026

Precio de gasolina Regular: 23.68 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 27.77 pesos el litro

Precio del Diésel: 28.23 pesos el litro

¿A cuánto está el litro de gasolina en Jalisco hoy 7 de abril 2026?

Precio de gasolina Regular: 23.01 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 29.12 pesos el litro

Precio del Diésel: 28.95 pesos el litro

Precio de la gasolina en Nuevo León para abril 2026

Precio de gasolina Regular: 24.01 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 29.24 pesos el litro

Precio del Diésel: 28.45 pesos el litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en San Luis Potosí HOY?

Precio de gasolina Regular: 23.91 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 27.48 pesos el litro

Precio del Diésel: 28.49 pesos el litro

Precio de gasolina en Tlaxcala este 7 de abril 2026

Precio de gasolina Regular: 23.48 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 27.05 pesos el litro

Precio del Diésel: 27.77 pesos el litro

¿A cuánto está el litro de gasolina en Estados Unidos HOY 7 de abril 2026?

El precio de la gasolina en Estados Unidos HOY se ha visto afectado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, manteniéndose arriba de los 4 dólares el galón, lo que ha impactado el bolsillos de las y los ciudadanos, pero ¿a cuánto está?



Gasolina Regular por galón: 4.14 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 5.01 dólares

Diésel precio por galón: 5.64 dólares.

¿A cuánto sale llenar el tanque en México este 2026?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $947.60 pesos por tanque de 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,121.60 pesos por 40 litros .

Por otro lado, los vehículos con un tanque de 75 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,658.30 pesos por gasolina magna y $1,962.80 por gasolina Premium, acercándose cada vez más a los 2 mil pesos para llenar el tanque.