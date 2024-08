Consulta aquí los precios más bajos de la gasolina hoy 31 de agosto 2024 en México

¡Es viernes y tu auto lo sabe! Para que puedas circular mucho más tranquilo en tu auto durante este sábado 31 de agosto 2024, Fuerza Informativa Azteca te comparte el precio de gasolina y de otros combustibles ; no olvides que su costo puede variar dependiendo del establecimiento al que acudas con tu auto para llenar tu tanque.

El precio de la gasolina hoy sábado 31 de agosto 2024 es el que corresponde al reporte de los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en México hoy viernes 31 de agosto 2024?

Precio de la Gasolina Regular: 24.09 pesos por litro

Precio de la Gasolina Premium: 25.60 pesos por litro

Precio del Diésel: 25.62 pesos por litro

Precio promedio del gas natural vehicular hoy viernes 30 de agosto 2024

Mínimo por litro de gas natural vehicular: 10.99 pesos

Promedio por litro de gas natural vehicular: 12.54 pesos



Máximo por litro de gas natural vehicular: 13.99 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 31 de agosto 2024

Precio por litro de Gasolina Regular: 24.18 pesos

Precio por litro de Gasolina Premium: 25.89 pesos

Precio por litro de Diésel: 25.02 pesos.

Precio promedio de gasolina en Jalisco hoy sábado 31 de agosto 2024

Gasolina Regular precio por litro: 24.68 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.95 pesos

Diésel precio por litro: 25.70 pesos.

Precio de gasolina hoy viernes 31 de agosto 2024 en Nuevo León

Gasolina Regular precio por litro: 24.79 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 26.96 pesos

Diésel precio por litro: 24.08 pesos.

Precio promedio de gasolina en Edomex hoy 31 de agosto 2024

Gasolina Regular precio por litro: 23.77 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.12 pesos

Diésel precio por litro: 24.82 pesos

¿En dónde está la gasolina más barata en México?

El Estado de México (Edomex) es la zona de la República mexicana en donde el precio de la gasolina es más barato , ubicándose en $23.77 pesos por litro de gasolina regular, mientras que la gasolina Premium se vende en $25.12.

¿Qué coches no circulan este 31 de agosto 2024?

¡Atención, conductores! Para este sábado 31 de agosto, las restricciones del programa Hoy No Circula quedan de la siguiente forma: Para este 𝟓𝐭𝐨. 𝐬𝐚́𝐛𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 es para TODOS los vehículos con HOLOGRAMA 2. Exentos: eléctricos e híbridos, hologramas 00 y 0, así como los holograma 1.

📢#QueNoSeTePase

¡Buenos días!

El #HoyNoCircula para este 𝟓𝐭𝐨. 𝐬𝐚́𝐛𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 en la #ZMVM es para TODOS los vehículos con HOLOGRAMA 2.

🚙Exentos: eléctricos e híbridos, hologramas 00 y 0, así como los holograma 1. pic.twitter.com/6lGeOuAq5L — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 31, 2024

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

Este sábado 31 de agosto de 2024, es fundamental respetar las restricciones del programa Hoy No Circula. Si tu vehículo no está autorizado a circular, las autoridades de tránsito tienen la facultad de detenerte. Las consecuencias de no acatar esta disposición pueden ser graves: además de una multa que oscila entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), tu automóvil será trasladado al corralón.

Es importante destacar que el costo de la multa por infringir el Hoy No Circula puede variar entre 2,074 y 3,112 pesos mexicanos, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. A esta cantidad se le debe sumar el costo del traslado de tu vehículo al depósito vehicular, el cual ronda los 827 pesos.

Las sanciones por no respetar las restricciones del Hoy No Circula son significativas y pueden generar gastos adicionales. Por ello, te recomendamos verificar si tu automóvil puede circular este viernes y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.