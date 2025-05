¿Bajó o subió? Estos son los precios del Gas LP en México para la semana del 25 al 31 de mayo de 2025

¿Ya no puedes cocinar en la estufa porque no tienes Gas LP? No te preocupes, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de la lista de precios de este combustible en México para la semana del 25 al 31 de mayo de 2025.

Precios del Gas LP en México del 25 al 31 de mayo 2025

Los precios del Gas LP en México para esta semana se ubica entre los 17 a los 21 pesos por kilogramo en la mayor parte del país, mientras que por litro está entre los 10 a los 12 pesos.

Es importante aclarar que el costo del gas puede cambiar dependiendo de la región donde llenes tu tanque estacionario o compres tu tanque portátil.

¿En dónde es más barato el Gas LP en México?

Para la semana del 25 al 31 de mayo 2025, el precio del Gas LP más barato es vendido en los municipios de Guerrero e Hidalgo del estado de Coahuila, con un costo de 17.90 pesos por kilogramo.

Otras regiones con el precio bajo del Gas LP son en el municipio de Juárez en Chihuahua, con 18.17 pesos por kilogramo de gas, o Ascensión, en el mismo estado, con 18.37 pesos por kilo.

¿En dónde se vende el Gas LP más caro en México?

En tanto que el precio más alto del gas LP es en Tamazula, Durango, o Cosalá, Elota y San Ignacio, de Sinaloa, con un precio de 21.99 pesos por kilogramo.

Cozumel, en Quintana Roo, también tiene uno de los precios del Gas LP más altos para esta semana, al venderlo a 21.81 pesos por kilogramo.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 25 al 31 de mayo 2025

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó que el precio del Gas LP en Ciudad de México (CDMX) está en 19.71 pesos el kilogramo, esto para la semana del 25 al 31 de mayo 2025. El costo de este combustible no reportó cambios respecto a la semana anterior.

De la misma forma, el precio del Gas LP en el Estado de México (Edomex) se mantiene en el precio de 19.71 pesos por kilogramo. Recuerda que el costo dependerá del municipio en el que residas.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precios del 25 al 31 de mayo 2025

Mientras que en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco, el precio del Gas LP está en 20.61 pesos por kilo y 10.88 pesos por litro, mientras que en Monterrey, Nuevo León, el precio del gas alcanza los 20.27 pesos por kilo y 10.94 pesos por litro.