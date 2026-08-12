¿Listo para ganar? Enrique de la Madrid conducirá “¿Quién quiere ser millonario?”

¿Qué harías si estuvieras a una respuesta de cambiar tu vida? Esa será una de las preguntas que enfrentarán los participantes de la nueva versión de ¿Quién quiere ser millonario?, programa que regresará a México de la mano de TV Azteca y Sony Pictures.

La producción tendrá como conductor a Enrique de la Madrid, quien confirmó el proyecto a través de sus redes sociales. El estreno está previsto para el próximo 27 de septiembre.

El formato plantea un reto de preguntas con dificultad creciente. Los concursantes deberán poner a prueba sus conocimientos y decidir hasta dónde están dispuestos a avanzar para acercarse al premio.

De acuerdo con De la Madrid, el programa no se centra únicamente en preguntas y respuestas, sino también en las historias y aspiraciones de quienes participan.

¿Quién quiere ser millonario? Un formato conocido a nivel internacional

Durante el anuncio, De la Madrid recordó que ¿Quién quiere ser millonario? comenzó en 1998 y se ha presentado en numerosos países y distintos idiomas.

La nueva edición mexicana buscará recuperar ese concepto, pero con participantes que tendrán que tomar decisiones frente a cada pregunta mientras el premio aumenta conforme avanzan.

El estreno del programa está programado para el 27 de septiembre, con De la Madrid como conductor.