Al dictador Nicolás Maduro y a sus compinches no les gustó el Premio Nobel de la Paz concedido por Noruega a la líder de la oposición al régimen, María Corina Machado, y ahora determinó que cierra la embajada de Venezuela en el país europeo.

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura anunció que debido a una “reorganización” y para fortalecer las alianzas con lo que llamó “el Sur Global”, cerró las embajadas en el Reino de Noruega y en Australia.

Este es el edificio que alberga las embajadas de Croacia y Venezuela en Oslo, Noruega. |Reuters.

La tensión diplomática: ¿Es el Nobel de la Paz la causa real del cierre?

El régimen de Maduro Moros aseguró que esta decisión es parte de una primera fase de reestructuración integral de sus embajadas, “en consonancia con los lineamientos estratégicos del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T)”.

En el mismo mensaje, Venezuela destacó que abrirá embajadas en la República de Zimbabue y en Burkina Faso.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega lamentó la decisión de Venezuela y destacó que mantendrá abierto el diálogo con dicho país.

“A pesar de nuestras diferencias en varios temas, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y continuará trabajando en esa dirección”, mencionó una vocera del ministerio noruego.

Cuestionamientos al régimen: El contexto de las elecciones y el triunfo no reconocido

No obstante, la decisión ocurre días después de que el Comité de Noruega decidió otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, líder opositora que acompañó a Edmundo González en su candidatura presidencial en las elecciones de 2024.

En dicho proceso, Nicolás Maduro alega que ganó, a pesar de que diversos organismos internacionales han cuestionado dicho proceso electoral, el régimen jamás presentó las actas de resultados que supuestamente le darían el triunfo.

El dato histórico: ¿Por qué Noruega es sede del Premio Nobel de la Paz?

A diferencia de los otros Premios Nobel otorgados por la Academia Sueca, el Premio Nobel de la Paz es brindado por el Comité Noruego del Nobel, formado por cinco integrantes nombrados por el Parlamento de Noruega.

Esta es una decisión del fundador de los galardones, el científico Alfred Nobel desde 1901. Sin embargo, Nobel no dejó una explicación por la cual el comité noruego entrega el galardón para reconocer la lucha por la paz en el mundo.

Si bien los integrantes del Comité Noruego del Nobel son elegidos por el Parlamento de dicho país, cuentan con la asesoría de consejeros políticos y representa las fortalezas de los partidos políticos en dicho congreso, explica la página oficial del Premio Nobel.

