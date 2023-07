¿La masiva extracción de agua cambió el eje de la Tierra? Estudios revelan nuevos detalles

Un nuevo estudió revelado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA indicó que de 1993 al 2010 los humanos aumentaron su actividad de extracción de agua y en total sacaron dos mil 150 gigatoneladas de agua ubicada al interior del planeta, situación que causó algunas alteraciones en el eje de la Tierra.

Las regiones en las que se han concentrado dicho trabajos es al oeste de Norteamérica y al noroeste de la India; sin embargo, los riesgos podrían ser fatales si no se toman medidas a tiempo, pero ¿qué pasaría en el eje terrestre si no se detienen dichas acciones?

¿Por qué la extracción de agua cambió el eje de la Tierra?

Entre 1993 y el 2010 el eje de la Tierra se inclinó casi 80 centímetros a causa de la extracción de agua subterránea, así lo señaló la revista de la Unión Estadounidense de Geofísica (AGU, por sus siglas en inglés), misma que ofreció distintas teorías para crear conciencia entre las millones de personas.

Una investigación elaborada en 2021 reveló que el cambio climático sería una de las principales alteraciones, pues, el hielo se derritió en la regiones polares y esto se tradujo en un impacto en el eje de inclinación terrestre; sin embargo, la explicación del fenómeno toma un nueva sentido al conocer el término deriva polar.

La deriva polar son cambios que se producen en la distribución de la masa del planeta, estas hacen que el eje terrestre se mueve y por ende los polos se vayan desplazando, no obstante, a pesar que es un fenómeno natural los científicos indican que los humanos influyen mediante la extracción de agua que han realizado, pues señalan que han cargado más peso en los polos, lo que se ve reflejado en la forma que gira la Tierra.

¿Qué orientación tiene el eje de la Tierra?

Actualmente, el instituto de ciencias espaciales indica que la orientación de la Tierra se encuentra en una inclinación de 23.5 grados, una distancia adecuada para que puedan darse algunos cambios en el clima, pues argumenta que, si el eje estuviera inclinado a 90° habría estaciones extremas en los continentes, es decir, un calor o un frío por encima de la media.

“Si el eje no estuviese inclinado, no tendríamos estaciones. Recibiríamos todos los días del año recibiríamos la misma cantidad de radiación solar y no tendríamos estaciones”, indicó el instituto.

La importancia sobre la orientación que toma el eje de la Tierra también se traduce en el día y la noche, pues, si no existiera la orientación de 23.5 y el eje de la Tierra se detuviera, el día duraría seis meses y la noche otro medio año.

CONAGUA

¿Qué importancia tiene el eje de la Tierra?

Comprender la importancia del eje de la Tierra es vital para conocer por qué suceden determinados fenómenos, actualmente el eje terrestre abarca una línea imaginaria de 12713 kilómetros que une el Polo Norte y Sur, este tiene múltiples utilidades al representar el movimiento de rotación que se da cada 24 horas, y también trae consigo la llegada de las estaciones del año que son primavera, verano, otoño e invierno.