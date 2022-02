Alarma por sequía extrema en presa ‘La Boca'; es decadente dicen

Cada día que pasa, el escenario de la presa ‘La Boca’ o ‘Rodrigo Gómez’, situada en el municipio de Santiago, Nuevo León, es decadente; padece de sequía extrema, lo que ha despertado la alarma entre habitantes y autoridades.

Los visitantes acuden a retratar no el encanto que la distinguió durante décadas, sino la triste realidad que hoy la rodea.

“Nos da mucha tristeza es muy deprimente la situación que estamos viviendo, la semana pasado venimos y vimos aquella isla que esta de aquel lado ya se llega caminando no se llegaba en una semana, es muy deprimente la situación”, relata Esmeralda Cavazos, vecina de la presa ‘La Boca'.

Las personas contemplan las imágenes de la sequía en lugares donde jamás pensaron caminar cuando en el lugar había agua.

“Qué pueden hacer autoridades, todo está en Dios, si no llueve en ellos no está, si Dios no nos manda una lluvia fuerte no hay nada que hacer, se va a acabar la presa”, reitera la vecina.

Ante el alarmante bajo nivel de agua por la sequía extrema que se registra en esta presa ubicada en Santiago, de la poca agua que queda siguen surgiendo una gran cantidad de objetos como este vehículo que fue extraído por las autoridades.

Sequía en presa ‘La Boca’ afectará comercio

Si sigue bajando su nivel, pronto los restauranteros, lancheros, dueños catamaranes, serían afectados severamente ya que sus ingresos dependen del turismo.

El alcalde de Santiago, David de la Peña Marroquín pidió a la ciudadanía no abandonar este lugar de paseo tradicional.

“Día con día va bajando los niveles de la presa ‘La Boca’ y pues estaremos con la Secretaría de Servicios Públicos trabajando para poder darle limpieza”, indicó.

El municipio ha sostenido reuniones de emergencia con autoridades federales buscando soluciones.

Esta presa también representa un activo económico para los habitantes de Santiago, pero si no llega un diluvio pronto, el embalse se seguirá secando.

La presa ‘Rodrigo Gómez’, mejor conocida como “La Boca” se ubica a 25 kilómetros al sur de la ciudad de Monterrey, en el Municipio de Santiago, Nuevo León, México.

Se terminó de construir en 1963 en una superficie de 450 hectáreas, tiene capacidad para almacenar alrededor de 40 millones de metros cúbicos de agua.

Con información de Ernesto Ochoa, Fuerza Informativa Azteca (FIA).