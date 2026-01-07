Preso muere apuñalado tras riña en el penal de Puebla

Una riña al interior del Centro Penitenciario de Puebla terminó en tragedia la mañana del lunes 5 de enero. Dos hombres privados de su libertad se enfrentaron y ambos resultaron lesionados, sin embargo, pese a la rápida intervención de las autoridades, un preso perdió la vida.

¿Qué pasó al interior del Centro Penitenciario de Puebla?

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó que, en cuanto se detectó el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad para contener la situación y proteger tanto al resto de la población penitenciaria como al personal del centro. Las autoridades destacaron que el control se restableció de manera oportuna.

Tras la riña, las autoridades trasladaron a un hospital a uno de los presos, a consecuencia de lesiones que, de acuerdo con el reporte oficial, habrían sido provocadas con un objeto punzocortante, sin embargo, perdió la vida.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el hecho podría estar relacionado por conflictos previos entre grupos delictivos a los que presuntamente pertenecerían los involucrados.

¿Qué pasará con la seguridad dentro del penal en Puebla?

Sin embargo, esta hipótesis continúa bajo análisis de las autoridades y será la autoridad ministerial quien determine, con precisión, las causas y responsabilidades derivadas.

La SSP dio aviso a la Fiscalía General del Estado, que asumirá la investigación formal y definirá el curso legal del caso ocurrido dentro de la penitenciaria de Puebla.

Además, se informó por medio de un comunicado emitido en las redes sociales oficiales, que el penal opera bajo estricto control institucional y que se reforzaron las medidas de supervisión y seguridad al interior, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y garantizar la gobernabilidad penitenciaria.

El Gobierno del Estado de Puebla reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y sostuvo que mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas que pongan en riesgo la seguridad y la vida dentro de los centros penitenciarios.