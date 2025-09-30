Asesina a su expareja, lo detienen y muere bajo custodia tras tomar herbicida en Ticul, Yucatán

Un caso que estremeció al sur de Yucatán tuvo un trágico desenlace inesperado. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó la muerte de C.G.C.C., de 44 años, presunto feminicida de Ticul, quien permanecía bajo custodia policial tras ser señalado por el asesinato de su expareja sentimental.

El hombre falleció en las últimas horas luego de haber ingerido herbicida e intentar asfixiarse, actos con los que buscó quitarse la vida tras cometer el crimen.

Cae presunto feminicida y se quita la vida en investigación

De acuerdo con las autoridades estatales, el sujeto fue hallado en estado crítico por un familiar, quien logró trasladarlo de urgencia al Centro de Salud de Ticul. Posteriormente, fue canalizado a un hospital en Mérida, donde permaneció internado hasta que finalmente se confirmó su deceso. El hecho ocurrió mientras la Fiscalía General del Estado y la SSP mantenían abierta la investigación en su contra.

El feminicidio que originó esta tragedia ocurrió la mañana del 29 de septiembre en el fraccionamiento Los Electricistas, en la colonia La Mejorada de Ticul. Vecinos alertaron a la policía sobre la presencia de una mujer tirada en la vía pública, sobre la calle 32 entre 9 y 11. Al llegar, los elementos encontraron a la víctima ya sin signos vitales, con una profunda herida en el cuello provocada por un arma blanca.

Según las indagatorias iniciales, la mujer había terminado su relación con el agresor apenas una semana antes. Testimonios señalan que él mismo aceptó haberla atacado con un cuchillo, motivado por la ruptura. La violencia con la que actuó terminó arrebatando la vida de su expareja en plena vía pública, frente a la mirada atónita de vecinos.

El caso no solo deja un vacío irreparable en la familia de la víctima, sino que también reaviva el debate sobre los feminicidios en Yucatán, entidad que en los últimos años ha registrado un repunte en agresiones de este tipo. Organizaciones de mujeres exigieron justicia y reiteraron la urgencia de reforzar políticas de prevención y atención a víctimas.

La SSP y la Fiscalía confirmaron que continuarán con la carpeta de investigación para esclarecer el caso y dar seguimiento a los procesos legales correspondientes, pese al fallecimiento del presunto responsable.