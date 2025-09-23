Cae ‘Papá Oso’ en Mérida, acusado de abusar en grupo de una mujer en motel

La Policía Estatal de Investigación (PEI) de Yucatán detuvo a Joaquín Alberto ‘N’, alias ‘Papá Oso', de 46 años y originario de Villahermosa, Tabasco, señalado como probable responsable abusar en grupo de una mujer en motel de Mérida.

La aprehensión se realizó en cumplimiento a una orden emitida por un juez de control por delitos de abuso sexual agravado, privación ilegal de la libertad, lesiones calificadas y amenazas.

Inyectan a mujer, la someten, la amordazan y abusan de ella en Mérida

De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima es una mujer de 30 años cuya identidad se mantiene reservada. Según los reportes oficiales, la madrugada del pasado jueves 11 de septiembre, la mujer se encontraba en una habitación de un motel ubicado en el Periférico de Mérida cuando el imputado, acompañado de otros sujetos, irrumpió en el lugar.

Las primeras indagatorias señalan que la víctima fue golpeada, amordazada y atada de pies y manos por los agresores. Posteriormente, fue atacada con una jeringa y sometida a abusos sexuales. Tras la agresión, el acusado le habría advertido que abandonara el sitio bajo amenaza de matarla si no obedecía.

DETENIDO POR GRAVES DELITOS CONTRA UNA MUJER EN UN MOTEL



La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que los agentes de la PEI trabajaron en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) para integrar las pruebas necesarias que derivaron en la solicitud de aprehensión. Una vez emitida la orden judicial, el operativo permitió localizar y detener al sujeto, identificado como chofer de una plataforma digital.

El detenido fue trasladado a disposición de la autoridad judicial correspondiente, donde enfrentará el proceso penal en su contra. Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan para determinar la participación de otros individuos en los hechos y esclarecer por completo lo ocurrido.

La SSP y la FGE reafirmaron su compromiso de atender denuncias de violencia de género y garantizar que los responsables enfrenten a la justicia.