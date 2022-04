PRI reclama espacio en comisión de diputado Carlos Aysa Damas

Durante la reunión de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados, legisladoras priistas reclamaron al hoy legislador de Morena, Carlos Aysa Damas, que ocupe un espacio que le corresponde al PRI en la comisión.

No obstante, la coordinación del PRI no ha pedido oficialmente la baja del ex priista, Carlos Aysa Damas ni nombraron aún a quien lo sustituirá como secretario de dicha Comisión.

EN VIVO / Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Frontera Sur.

La diputada Sofía Carbajal Isunza cuestionó su presencia en la comisión. “Es de todos conocidos que el diputado Aysa traicionó al grupo parlamentario del PRI, que por lo mismo está el proceso de expulsión. Me parece que la reunión es irregular en el sentido de que está sub-representado a un partido y sobrerepresentando a otro, porque finalmente está ocupando un cargo que es del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y me parece que es absolutamente irregular “.

El presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, Ismael Brito Mazariegos Ismael, aclaró “a mí mientras no me llegue un escrito, diputada, yo tengo que convocar a los integrantes de la comisión. En el momento en que yo reciba el trámite que ustedes hayan realizado de la baja del diputado, a la hora que yo lo tenga, se le va a comunicar la baja correspondiente”.

Carlos Aysa Damas evita responder reclamos del PRI

Carlos Aysa Damas estaba presente en la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, pero no hizo comentarios.

Aysa Damas dejó la fracción parlamentaria del PRI para irse a la bancada de Morena, luego de que dio a conocer que votaría a favor de la reforma eléctrica .

Por este anuncio, su partido, además de la bancada del PAN amagaron con poner freno a la ratificación de su padre, Carlos Miguel Aysa, como embajador de México en República Dominicana, quien ayer tomó protesta al cargo en el Senado, en medio de reclamos.