Monreal pediría desafuero para la gobernadora Layda Sansores

Sigue el conflicto entre el coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal y la gobernadora del estado de Campeche, la también morenista, Layda Sansores. Ahora desde Twitter, el legislador amagó someter a un proceso de desafuero a la jefa del poder ejecutivo estatal, a la que calificó de "presunta delincuente".

En el mismo mensaje de redes sociales, Monreal asegura que la gobernadora de Campeche violó la suspensión judicial e intervino comunicaciones y difundió, lo que llamó, basura reciclada.

Ante todo ello, el senador reveló que se exigirá una declaratoria de procedencia para suprimir el fuero constitucional de Layda Sansores.

Layda Sansores es una presunta delincuente. Violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada. Exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche, gobernado por odio e impunidad.

Claudia, frena tu jauría; no más división. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 9, 2022

Monreal califica la gestión de Sansores como llena de odio e impunidad.

En el mismo mensaje de Twitter el legislador de Morena calificó la gestión de gobierno de Layda Sansores como un gobierno "de odio e impunidad". Además se refirió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shienbaum, diciéndole que "frene a su jauría", en clara alusión a las acciones que la gobernadora de Campeche reveló en su programa en contra del senador.