El nuevo de líder de Israel se reunirá con Biden. Hablarán sobre Irán

El nuevo primer ministro de Israel, Naftalí Bennett, está en un viaje de dos días en Estados Unidos, en lo que es su primera visita oficial al país para abordar la nueva relación entre las dos administraciones.

Aunque las caras han cambiado los temas sobre la mesa siguen siendo los mismos.

Se espera que Bennett se reuna con el presidente Joe Biden para presionarlo de manera que endurezca su enfoque hacia Irán. Pero hay pocas perspectivas de que sus conversaciones conduzcan a un movimiento renovado por la paz entre israelíes y palestinos.

Tanto Israel como Estados Unidos han expresado su esperanza de que la reunión establezca un tono positivo entre Biden y Bennett, un político israelí de extrema derecha y millonario de la alta tecnología que puso fin a los 12 años de carrera de Benjamin Netanyahu como primer ministro en junio.

Esto contrastaría fuertemente con años de tensiones entre el conservador Netanyahu, cercano al ex presidente Donald Trump, y la última administración demócrata encabezada por Barack Obama, con Biden como su vicepresidente.

La visita del aliado estadounidense más cercano en Medio Oriente ocurre mientras la administración Biden lidia con la caótica situación en Afganistán, la mayor crisis de política exterior que ha enfrentado Biden desde que asumió el cargo.

Israel enfrenta la preocupación de Washington por la construcción de viviendas en asentamientos judíos en la ocupada Cisjordania, en tierras que los palestinos buscan para un estado. La fricción entre Estados Unidos e Israel sobre el tema estuvo ausente mientras Trump estuvo en el cargo.

אני יוצא לוושינגטון לפגוש את הנשיא ג׳ו ביידן, ידיד אמת של ישראל, ואת צמרת הממשל, כולל מזכיר המדינה ומזכיר ההגנה.

יש ממשל חדש בארה"ב וממשלה חדשה בישראל, ואני מביא איתי מירושלים רוח חדשה של שיתוף פעולה, וזו נשענת על קשר מיוחד וארוך שנים בין המדינות. >> pic.twitter.com/8Bq7sHmM6P — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) August 24, 2021

Irán, tema primordial entre USA e Israel

Bennett es menos dramático pero públicamente tan inflexible como Netanyahu al comprometerse a no permitir que Irán, que Israel ve como una amenaza existencial, construya un arma nuclear, y dijo en una reunión de gabinete el domingo que la situación estaba en un punto crítico.

"Este es el momento de detener a los iraníes, no de darles un salvavidas en la forma de volver a entrar en un acuerdo nuclear expirado", dijo Bennet.

Antes de la visita a la Casa Blanca, Bennett mantuvo conversaciones con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Austin, y con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Austin le aseguró a Bennett que la administración de Biden está comprometida con la seguridad de Israel y con el mantenimiento de su ventaja militar en la región.

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