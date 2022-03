Nadine Nurasyid, la primera mujer entrenadora de futbol en Alemania

La primera mujer entrenadora en jefe de la Liga Alemana de Futbol, Nadine Nurasyid, se siente honrada de haber llegado a su puesto, pero dice que no hay nada que las mujeres no puedan hacer.

La técnico de 35 años entrena a los Munich Cowboys y supervisa con confianza la práctica de su equipo.

Nadine Nurasyid / Mujer entrenadora de futbol:

No me veo como un modelo a seguir, entonces, por supuesto, estoy feliz por eso. Cuando una joven futbolista dice: “Si ella puede hacerlo, yo también puedo hacerlo, entonces, ¡adelante!.

Comenzó a jugar al fútbol en 2013, a la edad de 27 años. Cuando era niña, Nurasyid hacía ballet y actuaba en la Ópera Estatal de Múnich.

Luego, en 2016, se convirtió en entrenadora de futbol por primera vez, dirigiendo la defensa de los Straubing Spiders.

Desde 2019, participa activamente en el cuerpo técnico de los Munich Cowboys.

Ella siente que ha sido un ascenso rápido a través de las filas de entrenadores.

“Creo que ya me he saltado algunos escalones al subir, por supuesto que tuve que hacerme la pregunta, ¿estoy lista ya? Entonces, ¿puedo hacerlo? Porque las cosas se me fueron cuesta arriba relativamente rápido”, aseguró Nadine.

“No tenemos límites"; Nadine Nurasyid, primera mujer entrenadora del futbol alemán

Además de ser la primera mujer entrenadora de futbol, también es terapeuta

Nurasyid es una terapeuta deportiva capacitada y trabajó como asistente de investigación en la Universidad Técnica de Munich.

Sin embargo, desde el 1 de noviembre de 2021, ha sido la entrenadora en jefe de los Munich Cowboys y, por lo tanto, la jefa de un equipo de entrenadores de 15 miembros.

El equipo técnico está formado por 13 hombres y, además de Nadine, otra mujer. En Alemania no hay ninguna mujer entrenadora de un equipo masculino de la máxima división, ni en futbol ni en balonmano ni en baloncesto.

Su equipo la respeta, a pesar de que su género la convierte en una vista habitual en el campo de práctica.

“Ahora que la conozco, confiaría en ella para cualquier cosa”, dice Bjorn Fridetzky, entrenador de defensa de los Munich Cowboys.

“No importa si es un entrenador en jefe hombre o mujer . Nadine hace un gran trabajo y eso es lo más importante”, agrega el jugador Florian Lenday.

El objetivo de Nurasyid es llegar a los Playoffs con los Munich Cowboys, con inicio de temporada en mayo.