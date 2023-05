Qué debo hacer si tengo cargos no reconocidos en una tarjeta

Ante un caso de cargo no reconocido en una tarjeta, lo primero que se recomienda hacer es hablar de inmediato a la institución financiera. Esto, para que bloqueen el producto en primera instancia, y luego para levantar una aclaración.

Avisar al banco, indispensable

Justo eso hizo Gabriela Pineda, que tuvo tres cargos a su tarjeta recientemente por compras y pedidos que ella nunca solicitó. “De pronto en mi celular empezaron a llegar varias notificaciones de mi tarjeta de crédito, de servicios de comida rápida, que yo no estaba haciendo. Enseguida llamé al banco y pedí que me cancelaran la tarjeta”, relató a Fuerza Informativa Azteca.

Pidió también aclaraciones por los tres cargos no reconocidos, los cuales no rebasaban los mil pesos, pues afirma que de no haber actuado rápidamente le hubieran hecho otros cargos mucho más elevados, tal como le pasó a su mamá. “Se le hizo un cargo en una tienda, y empezaron a comprar computadoras y televisiones, fue alrededor de 15 mil pesos, ella tuvo que pagar todo eso”.

Por ello se recomienda no esperar ante estos casos. Aunque el director de Análisis y Estadísticas de Condusef, Jesús Chávez, reconoce que muchas veces el usuario detecta cargos no reconocidos cuando ve su estado de cuenta. Así lo explica el funcionario: “Por eso lo de la app es importante o la alerta. Porque en ese momento que están haciendo la compra: Está usted comprando algo de 5 mil pesos. Yo no estoy comprándolo, en ese momento hablo a la institución. A lo mejor ya cuando llega el estado de cuenta, ya son esos 5, y otros 3 y otros dos mil pesos”.

Ante un cargo no reconocido, ¿debo pagar?

Hay quienes deciden dejar de pagar la totalidad de la tarjeta una vez que ven un cargo no reconocido en su estado de cuenta. Sin embargo, la sugerencia es pagar lo que sí se reconoce y levantar la aclaración por el resto.

“Para que nosotros podamos ayudar al usuario necesita hacer contacto con nosotros, y todo también de inmediato. Hoy es domingo, hablé a la institución, ya levanté mi reclamación, mañana hablo, un lunes, a la Condusef, oye ya pasó esto ¿qué me aconsejas? Espérate 2 días, espérate 5”, precisa Jesús Chávez.

De acuerdo con la Condusef, en México durante 2022 se recibieron 25 mil 533 reclamaciones por consumos no reconocidos, cifra similar a la de 2021. Sin embargo, entre enero y febrero de este año la institución ha registrado 5 mil 239 reclamaciones por cargos no reconocidos, lo que significa un 22% más que en el mismo periodo de 2022.