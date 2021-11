Profeco multa a gasolinera Ramona Salas por no dejarse verificar

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que impuso una multa por 800 mil pesos a la gasolinera Ramona Salas ubicada en Mexicali, Baja California, por no permitir la verificación de sus instalaciones.

Luego de que la semana pasada la dependencia atendiera 237 denuncias a través de su aplicación Litro x Litro , por la cual realizaron 182 verificaciones con el fin de atender las quejas, la dependencia llegó a la gasolinera Ramona Salas, que no permitió la verificación.

“Una no se dejó verificar: Ramona Salas, en Mexicali, Baja California. Ya se ganó una multa de 800 mil pesos por no dejarse verificar y la visita en próxima fecha con la Guardia Nacional y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). No es a su gusto que se deje o no verificar, es una obligación por ley”, advirtió Ricardo Sheffield, titular de la Profeco.

En la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el titular de la Profeco reportó que el precio del gas LP en el país continúa por debajo de los precios máximos establecidos por las autoridades reguladoras del país.

Y refirió que el costo promedio para el caso de cilindro, con corte al 3 de noviembre, se ubicó en 26.06 pesos por kilo y de 14.05 pesos por litro, en lo que refiere a tanques estacionarios.

“En todos los casos el precio ha estado por abajo de los precios máximos establecidos por la CRE y la Secretaría de Energía. Se ha visto que aunque han ido subiendo el precio internacional, los precios máximos se han respetado en todo el país y seguimos encontrando casos por abajo del precio máximo en Tlaxcala, Jalisco, San Luis Potosí”, agregó.

En su oportunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que la Profeco realizó una verificación en una gasolinera de Tabasco en la que detectaron el uso de rastrillos; la unidad con el permiso PL/5984/EXP/ES/2015 hacía uso de dichos aparatos con el fin de robar a los consumidores.

¿Quién es quién en el precio de los combustibles?

El precio promedio de la gasolina regular es de 20.40 pesos; la Premium en 22.44 pesos y el diésel en 21.65 pesos.

El titular de la Profeco indicó que Chevron, Redco y Lagas son las tres marcas más caras y Orsan, Rendichicas y G500 las más baratas.

Para la gasolina Premium, entre las más caras se encuentra Shell en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.