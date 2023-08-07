Detienen a profesor de primaria tras darle hojas de coca a sus alumnos en Chile

En las recientes horas del lunes 7 de agosto un tribunal de Chile anunció la detención de un profesor de primaria tras darse a conocer que le daba hojas secas de coca a sus alumnos de 12 de años, quienes presentaron síntomas y terminaron en el hospital.

Los primeros informes indican que los menores se intoxicaron, una de las madres se percató que su hijo presentaba molestias por lo que rápidamente lo trasladaron con los servicios de emergencia para realizar los estudios y saber qué causó su deterioro en el estado de salud.

Alumnos de primaria en Chile fueron sometidos a examen de orina para determinar consumo de droga

Al llegar al centro de salud, los médicos los atendieron rápidamente, ahí les realizaron pruebas de orina y un test de drogas, minutos más tarde le confirmaron a los padres de familia que dieron positivo, por lo que interrogaron a los menores para conocer quién les proporcionó las hojas secas de coca.

"Los alumnos presentaron síntomas, por lo que habrían concurrido al hospital de Puerto Aysén, lugar donde se les efectuó las respectivas pruebas de orina y test rápido de drogas y arrojaron positivo en dicha sustancia", explicó a los medios la fiscal, María Inés Núñez Briso.

Maestro chileno es detenido por darle hojas secas de coca a sus alumnos

La fiscal de Puerto Aysén trabajó en coordinación con la Policía de Investigación (PDI) para dar con el paradero del profesor, al poco tiempo lograron su detención y enfrenta el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades; sin embargo, señalaron que puede agravarse al tratarse de menores de edad, principalmente por darles “sustancias psicotrópicas en su calidad de profesor”.

En el cateo realizado en su domicilio hallaron cannabis y hojas de coca idénticas a las que describieron los alumnos de la primaria, de momento el Tribunal de Garantía de Puerto Aysén fijó un plazo de 45 días para el término de la investigación.

En 2012, una profesora peruana fue arrestada tras darle hojas de coca a sus alumnos

Años atrás se dio a conocer una historia similar en Alemania cuando arrestaron a una profesora de origen peruano por repartir hojas de coca entre sus alumnos de secundaria; en aquel momento trascendió que las autoridades escolares estaban enterados.