Tormentas a la vista: así estará el clima en México este martes

México vivirá una jornada con lluvias intensas, tormentas eléctricas y temperaturas extremas en varias regiones. El monzón mexicano, dos ondas tropicales y una baja presión con potencial ciclónico se combinan para generar un panorama variado, con zonas bajo alerta por tormentas y otras bajo intenso calor, esto de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Las lluvias podrían estar acompañadas de rayos, granizo y ráfagas de viento, En contraste, en el norte, noreste y litoral del Pacífico habrá temperaturas superiores a los 40 °C.

⚠️Esta noche, se formó la #DepresiónTropical Doce-E en océano #Pacífico.



Todos los detalles en el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/Souo40N16X — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 2, 2025

Lluvias pronosticadas para el martes 2 de septiembre

Lluvias muy fuertes a intensas : Sonora (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Nuevo León (centro y sureste), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (este).

: Sonora (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Nuevo León (centro y sureste), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (este). Lluvias fuertes a muy fuertes : Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas.

: Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Chubascos y lluvias fuertes: Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo.

Temperaturas máximas para el martes 2 de septiembre

40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora.

35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán.

30 a 35 °C: Durango, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos.

Además, habrá vientos fuertes y oleaje elevado en varias entidades:



Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán.

costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán.

costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Se monitorea una zona de #BajaPresión con probabilidad para desarrollo ciclónico en los próximos días en el #Atlántico. pic.twitter.com/6gcy4iFCis — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 2, 2025

Clima en Ciudad de México y Estado de México

El Valle de México tendrá cielos nublados durante gran parte del día. Pero como ya es costumbre, durante el día habrá diferentes cambios de clima:

