Tormentas a la vista: así estará el clima en México este martes

El clima traerá lluvias muy fuertes en gran parte del país y calor extremo en el norte y Pacífico; prevén ciclón frente a Jalisco.

Lluvias y tormentas eléctricas; así estará el clima este martes 2 de septiembre de 2025|SMN
Escrito por: Oscar Morales
México vivirá una jornada con lluvias intensas, tormentas eléctricas y temperaturas extremas en varias regiones. El monzón mexicano, dos ondas tropicales y una baja presión con potencial ciclónico se combinan para generar un panorama variado, con zonas bajo alerta por tormentas y otras bajo intenso calor, esto de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Las lluvias podrían estar acompañadas de rayos, granizo y ráfagas de viento, En contraste, en el norte, noreste y litoral del Pacífico habrá temperaturas superiores a los 40 °C.

Lluvias pronosticadas para el martes 2 de septiembre

  • Lluvias muy fuertes a intensas: Sonora (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Nuevo León (centro y sureste), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (este).
  • Lluvias fuertes a muy fuertes: Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas.
  • Chubascos y lluvias fuertes: Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo.

Temperaturas máximas para el martes 2 de septiembre

  • 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora.
  • 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán.
  • 30 a 35 °C: Durango, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos.

Además, habrá vientos fuertes y oleaje elevado en varias entidades:

  • Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán.
  • Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).
  • Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán.
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Clima en Ciudad de México y Estado de México

El Valle de México tendrá cielos nublados durante gran parte del día. Pero como ya es costumbre, durante el día habrá diferentes cambios de clima:

  • Ambiente fresco a templado por la mañana y frío en zonas altas con niebla.
  • Lluvias fuertes a muy fuertes por la tarde en Ciudad de México y Estado de México, con rayos y posible granizo.
  • CDMX: mínima de 13 a 15 °C, máxima de 22 a 24 °C.
  • Toluca: mínima de 10 a 12 °C, máxima de 19 a 21 °C.
  • Vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en tormentas.

