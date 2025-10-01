Pronóstico de “Imelda” y “Humberto” en Estados Unidos: dos huracanes amenazan con intensas lluvias

El huracán “Imelda” se intensificó este martes y comenzó a alejarse de la costa sureste de Estados Unidos, al mismo tiempo que se acerca peligrosamente a “Humberto”, en el Atlántico, con el que está generando oleaje peligroso, corrientes de resaca, inundaciones costeras y erosión de playas a lo largo de la costa este.

Así avanzan los huracanes en Estados Unidos

Bermuda enfrenta un escenario poco común: un doble golpe de tormentas. Este martes 30 de septiembre, “Humberto” roza el archipiélago como un gran huracán, mientras que se prevé que “Imelda” impacte de manera más directa en los próximos días.

De acuerdo con CNN, hasta la mañana del martes, Imelda alcanzaba la categoría 1, con vientos sostenidos de 120 km/h. Su centro se ubicaba a unos 320 km al este de cabo Cañaveral, Florida, y a 1,215 km al oeste-suroeste de Bermuda, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).