Violentas protestas en Irak; exigen seguridad y mejores sueldos.

Con motivo del tercer aniversario desde que las protestas masivas contra el gobierno sacudieron Irak en 2019, los manifestantes se reunieron en la plaza Tahrir de Bagdad el sábado por la mañana, ondeando banderas iraquíes y cantando consignas.

Laith / Manifestante:

Queremos seguridad, queremos trabajo, queremos nuestros derechos básicos. No queremos pelear ni derramar sangre”.

“Queremos una nación. Las escuelas no son buenas y no hay suerte en la nación. Somos como perros en la calle. Vendí una botella de aceite de cocina por 2.500 IQD (1,71 USD) y vine aquí con un taxi compartido. ¿Cómo vuelvo a casa? Solo dime cómo voy a llegar a casa. El Estado ha fallado”., aseguró Abbas Suweity, uno de los manifestantes que acudió a las protestas en la plaza Tahrir de Bagdad.

Desde la plaza Tahrir, los manifestantes caminaron hasta el centro del puente de la República que conduce a la Zona Verde y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad que estaban en lo alto de una barricada de hormigón.

Imágenes de Reuters mostraban a manifestantes arrojando lo que parecían ser botes de gas lacrimógeno a las fuerzas de seguridad y manifestantes heridos siendo llevados por otros.



Iraqis gather in Baghdad to mark anniversary of 2019 anti-government protest https://t.co/Czhd1Fxbsn pic.twitter.com/eFdYlFjYrS — Reuters (@Reuters) October 1, 2022

Debido las protestas despliegan cientos de policías en Irak

Antes de las protestas, las fuerzas de seguridad se desplegaron por toda la capital, con algunos puentes y carreteras cerrados o vigilados por puestos de control.

“Castillos y autos de último modelo… ¿Por qué no miran a la juventud, como se hace en los demás países? Ni siquiera tenemos un dinar. Este tipo, mira, ¿a qué vino? ¿Hay otra razón que buscar la patria, los medios de subsistencia, los hospitales, el futuro? ¿Por qué la gente emigra, por qué se ha ido? ¿Hay otra razón que sus deudas? No hay nada, no hay cambio. El gobierno ha fallado. No tenemos un gobierno en absoluto”., dijo Hussein Ali, otro participante en las protestas.

Las manifestaciones estallaron en Irak en octubre de 2019 por los empleos y los servicios deficientes. Decenas de miles salieron a las calles pidiendo el derrocamiento de la élite gobernante de Irak.