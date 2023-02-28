Autoridades de Puerto Rico ordenan el cierre de su único zoológico

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) confirmó el cierre definitivo del único zoológico existente en la isla; la decisión la tomaron debido a que desde hace cinco años no reciben visitantes debido a la devastación que dejó el huracán “María”.

El zoológico Mayagüez cerró sus puertas al público en 2017 porque parte de sus estructuras fueron destruidas por el huracán; aunque algunos animales continuaron viviendo en el lugar, ya no había visitantes ni existían las condiciones para mantenerlo abierto.

Incluso, varios grupos de derechos de animales protestaron afuera del zoológico para exigir que los animales fueran llevados a mejores lugares o santuarios, ya que se habían reportado varias muertes de estos inquilinos.

“Los 300 animales que habitan en el zoológico serán evaluados por los especialistas y veterinarios; aquellos que reciban el visto bueno para ser trasladados a santuarios, serán enviados a esos lugares. Mientras. Los que no, el DRNA desarrolla un plan para garantizar su mejor bienestar”, informaron las autoridades de Puerto Rico.

#PuertoRico cierra #zoológico tras años de #denuncias.El gobierno de Puerto Rico cerrará el único zoológico que tiene tras años de denuncias de negligencia falta de recursos y muertes de animales.El Zoológico Dr. Juan A. en la ciudad de #Mayagüez #ULTIMAHORA #FelizMartesATodos pic.twitter.com/qgTkxSvzhe — Isaac Bethancourt (@bethancou4) February 28, 2023

¿Qué pasará con los animales del zoológico en Puerto Rico?

Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, explicó qué pasará con los animales que están en cautiverio en el zoológico y dijo que algunos tendrán que ser sometidos a eutanasia debido a sus condiciones de salud.

“Estamos trabajando con los veterinarios, con un santuario en Colorado, entre otros. Los animales que se puedan trasladar se van a trasladar. Los que no puedan trasladarse habrá que cuidarlos bien”, dijo Pierluisi.

Precisó que el proceso de traslado de algunos ejemplares iniciará en las próximas semanas, pero será gradual. El costo de los traslados será sufragado con asignaciones de fondos federales y fondos propios del departamento de recursos naturales.

El gobernador informó que los planes que ya estaban en marcha para reconceptualizar el zoológico continúan en pie. Los predios del lugar seguirán siendo de uso público, consignó, al tiempo que anticipó que "pudiera ser que algunos animales tuvieran que permanecer allí".