Militares estadounidenses entrarán a México: ¿Por qué AMLO les permitirá el acceso?

Luego de la pequeña tensión diplomática que provocó la propuesta intervencionista del partido republicano en Estados Unidos respecto al combate contra el narcotráfico, este jueves 22 de junio sorprendió la noticia de que el Senado de la República autorizó al presidente AMLO aceptar al menos medio centenar de militares estadounidenses en territorio mexicano.

Debido al discurso empleado por el mandatario y su exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre la prohibición de operativos militares de E.U. en México, muchos se preguntan cuál es el motivo por el que López Obrador podrá permitir el acceso a 50 elementos de la Fuerza Armada norteamericana.

De acuerdo con el decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación (DOF), serán 50 los uniformados que ingresen a México el próximo mes y son pertenecientes a las Fuerzas del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos de América. La solicitud se había presentado desde el pasado 25 de abril.

¿Por qué ingresarán militares de Estados Unidos a México?

El permiso concedido al titular del Ejecutivo Federal para el acceso de los militares estadounidenses es con motivo del "Ejercicio Bilateral Anfibio 2023", el cual se llevará a cabo en la Isla Santa Margarita de Baja California Sur, por lo que deberá haber un informe de los resultados obtenidos de las prácticas.

Esto no es un hecho aislado entre las relaciones diplomáticas de los dos países, ya que en otras ocasiones han arribado elementos de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos a México con la misma finalidad militar, que es fortalecer las acciones por mar y tierra bajo características especiales.

¿Cuándo estará la tropa estadounidense en México?

El Ejercicio Bilateral Anfibio está programado para el próximo mes de julio, concretamente entre el domingo 9 y el viernes 21, fechas en las que los 50 elementos estarán desplegados sobre el suelo mexicano, al norte del país.

Todo este tipo de movilidad militar, tanto de ingreso como de egreso, es notificada y aprobada por el Senado, órgano encargado de apegar los movimientos de las Fuerzas Armadas Mexicanas a la ley, con base en la Constitución Política. Por este mismo motivo, en otras ocasiones han informado la partida de elementos mexicanos al extranjero.