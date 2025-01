¿Mala calidad del aire? Así opera el Hoy No Circula 29 de enero en CDMX y Edomex

¿Hay cambios en el Hoy No Circula? Durante la tarde del 28 de enero, se reportó una mala calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex) como Chalco, Atizapán y Cuautitlán.

Sin embargo, no hay de qué preocuparse. Según el último reporte de las 18:00 horas, la calidad del aire comenzó a mejorar para los capitalinos, por lo que no fue necesario activar el doble Hoy No Circula. Pero, ¿qué autos no podrán transitar este miércoles 29 de enero de 2025?

¿Qué autos descansan los miércoles por el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula es un programa implementado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis con el objetivo de reducir los niveles de contaminación. Cada día, se establece qué vehículos deben dejar de circular dependiendo del color de su engomado y el último dígito de su placa.

Para el miércoles 29 de enero, los autos que no circulan son aquellos con:



Engomado rojo

Terminación de placa 3 y 4

Holograma 1 y 2

Recuerda que los vehículos con holograma 00, 0, y los eléctricos están exentos de este programa, por lo que podrán circular sin restricciones en cualquier calle de la CDMX y en Edomex.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex | CAPUFE

¿Cuál es la multa por el Hoy No Circula?

Es importante que los conductores respeten las restricciones del Hoy No Circula, así como el horario de operación que va de las 5:00 a las 22:00 horas. En caso de no acatar las medidas, se pueden generar sanciones económicas.

Con base en la normativa vigente, la multa por incumplir el programa puede oscilar entre 20 a 30 UMA (Unidades de Medida y Actualización), que equivale a una cantidad de 2 mil, 171.4 pesos a 3 mil, 257 dependiendo del nivel de infracción.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula no solo se aplica en la CDMX, sino también en varios municipios del Edomex, los cuales son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Nicolás Romero

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

En la CDMX, el programa afecta a todas las alcaldías, por lo que es esencial que los habitantes de la zona metropolitana sigan las indicaciones para evitar sanciones.

Beneficios del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula es fundamental para la mejora de la calidad del aire en la región. Al restringir el número de vehículos en circulación, se contribuye a la reducción de emisiones contaminantes, mejorando la salud pública y reduciendo los riesgos de enfermedades respiratorias, que se agravan con la temporada invernal.

Otros de los beneficios incluyen: