¿Tu teléfono está en la lista? Celulares que se quedarán sin WhatsApp en octubre 2025

A partir del 1 de octubre 2025, algunos celulares podrían quedarse sin WhatsApp debido a que dejarán de ser compatibles con las nuevas actualizaciones de la plataforma de mensajería; te compartimos la lista de dispositivos que se quedarán sin la aplicación.

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en octubre 2025

¡Atención, usuarios! Te compartimos la lista de celulares Android y iPhone que podrían quedarse sin WhatsApp a partir del 1 de octubre 2025, ¿cuáles son?

DISPOSITIVOS ANDROID



Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2.

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini.

Motorola: Moto G (primera generación), Droid Razr HD.

Huawei: Ascend D2.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 600.

Para no perder WhatsApp, los dispositivos Android deben estar actualizados “Android 5.0" o versiones posteriores.

DISPOSITIVOS IOS



iPhone 5

iPhone 5c

iPhone SE (primera generación)

iPhone 6 (sin actualización iOS12)

Mientras que para los dispositivos Apple será necesario contar con iOS 12 o versiones posteriores para poder seguir con las actualizaciones de la plataforma de mensajería. Y KaiOS 1.5.0 p superior, incluyendo JioPhone y JioPhone 2.

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares?

En cada actualización de WhatsApp, la plataforma incorpora herramientas avanzadas que requieren una mayor capacidad de hardware, las cuales dejan de ser compatibles con algunos celulares debido a su antigüedad.

Además, como una forma de priorizar la seguridad, Meta va eliminando dispositivos de su lista, garantizando a las y los usuarios que siguen activos cuenten con un nivel de protección más elevado contra los ciberataques y otros riesgos.

Esto debes hacer en caso de que tu celular se quede sin WhastApp

Si tu celular está en la lista de dispositivos que se quedarán sin WhatsApp, lo primero que debes hacer es actualizar la aplicación de Meta; sin embargo, si tu celular deja de ser compatible con estas versiones, lo único que queda es quedarse sin las actualizaciones de la plataforma de mensajería.

El estar en la lista negra, no significa que te perderás WhatsApp para siempre o que la aplicación se eliminará de tus dispositivos; sino que tu dispositivo ya NO recibirá las actualizaciones de la plataforma, por lo que ya no tendrás acceso a las nuevas funciones.