¿Qué son las fianzas para la visa americana y por qué causan tanta controversia?

Si estás planeando viajar a Estados Unidos por negocios o turismo en los próximos meses, aquí te contamos en qué consiste la nueva medida del Departamento de Estado que exige el pago de garantías financieras reembolsables de hasta 15 mil dólares a ciertos viajeros para evitar estancias irregulares.

¿Qué es el programa de fianza de Estados Unidos y cuánto durará?

El programa de fianza para visados es una garantía financiera reembolsable impuesta por el Departamento de Estado de EU para asegurar que los visitantes temporales respeten la vigencia de su permiso y no permanezcan ilegalmente tras el vencimiento de su documento. Si el titular cumple estrictamente con los plazos de su estancia y sale del país a tiempo, el dinero cobrado le será devuelto en su totalidad.

🛂🇺🇸 ¡Paren todo!



Se liberaron citas de primera vez para la #visa americana en México y ya hay fechas clave en la segunda mitad de 2026.https://t.co/CyfJs6OR9R pic.twitter.com/orVi2zRZHs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 19, 2026

Este esquema operará mediante un programa piloto con una duración oficial de 12 meses, iniciando sus operaciones el próximo 20 de agosto. Los montos de las fianzas se dividen en tres niveles: 5 mil, 10 mil y 15 mil dólares, cobro que fijará discrecionalmente el funcionario consular evaluando la situación personal, empleo, ingresos y motivos de viaje del solicitante.

Se estima que el plan afectará inicialmente a unos 2 mil viajeros.

¿Qué visas son las que entrarán en el programa de fianza para la visa americana?

El programa piloto se limita a dos categorías específicas de visados de no inmigrante temporales:



Visas B-1: Emitidas para viajes de negocios temporales.

Emitidas para viajes de negocios temporales. Visas B-2: Otorgadas para viajes de turismo, placer o tratamientos médicos.

Otras visadas estudiantiles o de trabajo no están contempladas directamente bajo este plan piloto de un año. Además, los oficiales consulares podrán eximir del pago de la fianza a empleados de gobiernos extranjeros o personas con necesidades humanitarias urgentes.

¿Qué países deben pagar una fianza para la visa americana?

El cobro de la fianza está dirigido exclusivamente a viajeros de naciones con altas tasas de permanencia ilegal tras la expiración de la visa, deficiencias en sus controles de verificación o que cuenten con programas de "ciudadanía por inversión". Los dos primeros países confirmados de manera oficial para iniciar el programa el próximo 20 de agosto son Malawi y Zambia.

Es importante señalar que la norma excluye expresamente a los ciudadanos de México, Canadá y a los más de 40 países integrados en el Programa de Exención de Visa (ESTA). No obstante, el Departamento de Estado mantendrá la lista bajo revisión continua, pudiendo añadir a otros países de África, Asia o El Caribe que históricamente superan las tasas permitidas de estancia con visas B-1 y B-2.

¿Qué pasa si no se paga la fianza para el visado?

El pago de la garantía es un requisito obligatorio e indispensable para la emisión de la visa y la posterior autorización de ingreso a los Estados Unidos para los viajeros seleccionados de las naciones señaladas. Si un solicitante no deposita el monto asignado ante el Consulado, el visado le será denegado o no será expedido.

Por otro lado, si la fianza se deposita y la persona logra ingresar al país pero no sale dentro del plazo autorizado acumulando presencia irregular, perderá el monto total de la fianza, dinero que no le será reembolsado por las autoridades migratorias