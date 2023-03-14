Esto dijo AMLO sobre la restitución de Edmundo Jacobo en el INE

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la restitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario Ejecutivo en el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado lunes 13 de marzo.

"Ayer una fiesta en el INE y los medios aplaudiendo porque un integrante del INE que lleva 30 años y 15 en el mismo cargo y le dan un amparo y sus achichincles aplaudiendo los medios de información y todos celebrando porque se había reivindicado a la democracia”, fueron las palabras de AMLO.

AMLO criticó que Edmundo Jacobo reasumiera la Secretaría Ejecutiva del INE, después de que un juzgado de distrito en materia administrativa otorgó una suspensión definitiva en un juicio de Amparo promovido por el funcionario tras su remoción.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó que Edmundo Jacobo Molina reasumiera la Secretaría Ejecutiva #INE después de que un juzgado de distrito en materia administrativa otorgó una suspensión definitiva en un juicio de amparo promovido por el funcionario pic.twitter.com/baKsMKRJby — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 14, 2023

Asimismo, AMLO criticó que el pasado lunes, cuando Edmundo Jacobo se reintegró al INE, este fue recibido con aplausos y "fiesta".

"Porque un integrante del INE que lleva 30 años y 15 en el mismo cargo y le dan un amparo y sus achichincles aplaudiendo los medios de información y todos celebrando porque se había reivindicado a la democracia”, destacó AMLO.

Edmundo Jacobo regresó al INE como secretario Ejecutivo

Edmundo Jacobo fue removido de su cargo por mandato del Plan B. La reforma además modificó las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva que se encargaba de administrar todos los recursos del INE. Esa responsabilidad ahora recaerá en una Comisión de Administración de la que serán responsables 5 consejeros electorales.

Ante esto, el pasado 13 de marzo, Edmundo Jacobo fue restituido y recibido por integrantes del INE.

Morena advierte que Edmundo Jacobo deberá apegarse al Plan B

El diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Hamlet Almaguer, sentenció que el regreso de Edmundo Jacobo Molina no implica que tendrá las mismas facultades plenipotenciarias en el INE, pues la resolución establece que se debe apegar a la Ley Vigente y esa en el Plan B.

También criticó que los jueces pretendan avalar que un funcionario se eternice en el cargo, pues Edmundo Jacobo lleva ya en el cargo desde 2008.

Como AMLO, se refirió a Edmundo Jacobo como "Porfirito", al hacer referencia de que está creando una "dictadura" en el INE.

