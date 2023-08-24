“Un hombre con destino difícil”, Putin habla sobre la muerte de Prigozhin

Vladimir Putin rompió el silencio sobre la muerte de Yevgeny Prigozhin, uno de sus principales adversarios, quien perdió la vida cuando el avión privado en el que viajaba se estrelló en Moscú.

Putin inició su mensaje enviando sus condolencias a la familia de Prigozhin, el líder del grupo Wagner, quien hace apenas dos meses lideró un intento de motín contra el presidente y los líderes de sus ejércitos.

Putin describió al mercenario como un hombre de negocios talentoso al que conocía desde la década de 1990 cuando abrió su restaurante y ofrecía servicios de catering al Kremlin.

“Era un hombre con un destino complicado y cometió graves errores en la vida. Logró los resultados que necesitaba tanto para sí mismo como por la causa común, como en estos últimos meses”, dijo Putin.

🇷🇺 | ÚLTIMA HORA: Putin envía sus condolencias a las familias de las víctimas del "accidente aéreo".



"Conozco a Prigozhin desde hace mucho tiempo, desde principio de los años 90, era un hombre de destino difícil, pero talentoso". pic.twitter.com/ifCxPXpYhF — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 24, 2023

Añadió que "era una persona talentosa, un hombre de negocios talentoso. Trabajó no sólo en nuestro país y trabajó con resultados, sino también en el extranjero, en África, en particular. Estuvo involucrado en petróleo, gas , metales preciosos y piedras allí."

¿Por qué chocó el avión en el que viajaba Prigozhin?

El 23 de agosto, el avión privado en el que viajaba el líder de Wagner, junto a otras 9 personas, se estrelló en la región de Tver; no hubo sobrevivientes. Las autoridades de Rusia indicaron que se inició una investigación para determinar las causas del incidente.

El avión salió de Moscú con destino a San Petersburgo, media hora después del despegue, la aeronave dejó de transmitir detalles del seguimiento, minutos más tarde se confirmó que se había estrellado y todos sus ocupantes habían muerto.

Putin aseguró que se realizará la investigación para conocer las causas por las que se estrelló el avión en el que viajaba el mercenario.

“Ya se ha iniciado una investigación preliminar sobre este incidente. Y se llevará a cabo en su totalidad y hasta el final. No hay ninguna duda al respecto. Veamos qué dicen los investigadores en un futuro próximo. Las pruebas, pruebas técnicas y genéticas, se están llevando a cabo ahora".

Dos funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters que Washington creía que un misil tierra-aire procedente del interior de Rusia probablemente derribó el avión, aunque dijeron que la información era preliminar y estaba bajo revisión. Hablaron bajo condición de anonimato y no ofrecieron pruebas.

Con información de Reuters