El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará su primer discurso sobre el Estado de la Unión después de que los republicanos tomaran el control de la Cámara de Representantes.

Su discurso se efectuará ante ambas cámaras del Congreso, en una comparecencia que históricamente ha servido a los mandatarios para promover sus logros, resaltar las prioridades de su Gobierno y hasta para conocer más acerca de sus objetivos políticos, pero ¿Qué es el discurso del Estado de la Unión y por qué importa?.

El discurso del Estado de la Unión de este 2023 está programado para el martes 7 de febrero a las 20:00 hrs. y este podría marcar el inicio no oficial de la campaña presidencial estadunidense para el próximo 2024.

¿Qué es el discurso del Estado de la Unión?

El concepto del discurso del Estado de la Unión se encuentra consagrado en el artículo II, sección 3, cláusula I de la Constitución de Estados Unidos en donde se menciona que el Presidente "debe ocasionalmente darle información al Congreso sobre el Estado de la Unión y recomendar a su consideración ciertas medidas que él considere necesarias y oportunas".

Conforme al Archivo Nacional de Estados Unidos, George Washington fue el primer Presidente en dar el "discurso anual". Aquel discurso del Estado de la Unión se efectuó el 8 de enero del año de 1790 ante el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara Senatorial del Salón Federal en la ciudad de Nueva York, que en aquel entonces, era el lugar temporal donde se encontraba la sede de gobierno de Estados Unidos.

Fue a partir del presidente Thomas Jefferson, que el discurso del Estado de la Unión se envió en un mensaje escrito al Congreso de Estados Unidos y dicha costumbre se mantuvo por más de 100 años hasta que el presidente Woodrow Wilson optó por abandonarla. Conforme al Archivo Nacional, el Presidente Wilson habló en persona durante una sesión conjunta del Congreso Estados Unidos en el año de 1913.

Conforme a la Oficina de Historia del Senado de Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt fue el primero en llamarlo discurso del "Estado de la Unión" y dicho término se convirtió en oficial bajo el gobierno del presidente Harry Truman.

El discurso del Estado de la Unión del Presidente Truman fue el primero en ser televisado en el año de 1947, sin embargo fue hasta el mensaje del presidente Lyndon Johnson, en el año de 1965, que fue transmitido en un horario estelar.

Según datos de la Oficina de Historia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, hace 21 años, en el 2002, el discurso del Estado de la Unión del presidente George W. Bush, fue el primero en ser transmitido a través de internet.

Let’s see who’ll be the first clown to yell out at State of the Union address. Taking bets. I’m going with the GED bitch! pic.twitter.com/XwYKxdV2uP — Nothing BUT THE TRUTH !🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@schotdoktor) February 6, 2023

¿Por qué importa el discurso del Estado de la Unión?

El discurso del Estado de la Unión es de gran relevancia e importa mucho debido a que significa una de las mejores oportunidades que tiene un presidente acerca de informar sobre el estado de la economía estadunidense y de otras cuestiones que importan a sus ciudadanos además de dar a conocer las medidas que su Gobierno quiere adoptar para los siguientes meses.

El discurso del Estado de la Unión también significa un buen momento para aprovechar y promocionar los logros de su administración, además de impulsar tanto la moral de la Nación como sus índices de aprobación.

Este acto reúne en el Capitolio a todos los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, además de los jueces del Tribunal Supremo, a los mandos del Ejército y al gabinete del Gobierno en turno.

I will deliver my State of the Union address on Tuesday, February 7 at 9pm ET.



From record job creation to cutting health care costs to boosting manufacturing, our second year was filled with historic progress—and I’m excited about the work ahead. Tune in. pic.twitter.com/2QWCsozPNT — Joe Biden (@JoeBiden) February 5, 2023

¿Quién es el sobreviviente designado?

Al discurso del Estado de la Unión solo falta una persona, un miembro del gabinete que es designado como el "sobreviviente designado" y quien debe seguir el discurso desde una ubicación desconocida, distante y segura en las afueras de Washington DC.

El sobreviviente designado es un individuo en la línea presidencial de sucesión, usualmente un miembro del Gabinete, que está dispuesto a estar en un lugar físicamente distante, seguro y no revelado mientras el Presidente y otros principales líderes del país se reúnen en un único lugar.

El objetivo de esta práctica es garantizar la continuidad del gobierno en caso de un evento catastrófico que acabe con la vida del presidente y la de los funcionarios en la línea presidencial de sucesión. El "sobreviviente designado" debe poder asumir el mando interino (bajo la Ley de Sucesión Presidencial), en caso de que ocurra un incidente en el que falte el Presidente y el Vicepresidente.

La práctica del sobreviviente designado comenzó en el año de 1960, durante la Guerra Fría, ante el temor de un ataque nuclear.

Invitados de honor al discurso del Estado de la Unión

Generalmente, los Presidentes y las Primeras Damas suelen tener invitados de honor que muchas veces son ciudadanos ordinarios que pueden servir para poner un rostro humano al discurso del Estado de la Unión. El Presidente Reagan comenzó en esa tradición de reconocer a los invitados en el año de 1982 cuando mencionó a Lenny Skutnik, un empleado federal que se volvió un héroe.

En ciertos casos, a algunos invitados se les hace mención por su nombre durante el discurso del Estado de la Unión con la finalidad de resaltar algunos logros y objetivos, sin embargo, no todos los invitados son reconocidos en el discurso.

Four weeks ago, @SarahHuckabee was sworn in as the youngest governor in the nation.



Tomorrow, she leads the Republican response following the State of the Union with her extraordinary story and bold vision for a better America. pic.twitter.com/50wRHAw56i — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) February 6, 2023

¿Dónde puedo ver la transmisión en vivo del discurso del Estado de la Unión?

Para ver el discurso del Estado de la Unión en vivo, visita WH.gov/es/sotu. Sintoniza las transmisiones oficiales de las redes sociales de la Casa Blanca para escuchar el discurso del Estado de la Unión del presidente Biden.

El presidente se dirigirá a una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio de Estados Unidos el martes 7 de febrero de 2023 a las 9 p.m. ET. Para este 2023, el discurso del Estado de la Unión se pronunciará en un momento crítico para la presidencia de Joe Biden, esto debido a factores como la gestión de una economía inestable y en medio de la crisis con Rusia debido a su llamada Operación Militar Especial en Ucrania.