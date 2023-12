¿Conoces el síndrome de la silla vacía? Así afecta en las fiestas decembrinas

Por lo general en la Navidad y en las fiestas decembrinas es cuando afloran las ausencias, de familiares, amigos, conocidos y hasta de mascotas. El hecho de celebrar, reunirse y de disfrutar en esta época decembrina, no debería ser imperativo de la sociedad sin embargo esa presión hace que en muchos casos resulte difícil de tratar emocionalmente esta época del año, es aquí en donde entre el término del síndrome de la silla vacía.

Cabe señalar que en México, muy pocas personas aseguran que no les gustan las fiestas navideñas y el común denominador en los casos es por la nostalgia que provocan las ausencias de los seres queridos y no necesariamente se hace referencia a personas fallecidas.

El síndrome de la silla vacía es una serie de sensaciones entre las que se destacan la tristeza, además del dolor al sentir la ausencia de alguien a quien extrañamos, este personaje puede haber fallecido o no, por lo que este síndrome es habitual en estas fechas decembrinas.

Por lo general en la Navidad la gente suele estar contenta, además de disfrutar de las reuniones familiares en las que se idealizan ciertos escenarios, sin embargo no en todos resulta igual.

Expertos en psicología señalan que en algún otro momento del año, con una vida normal, puede que no se tenga tan presente una ausencia, pero en Navidad es inevitable que aflore la nostalgia, alimentada por la presión social. Diciembre, el mes de mayor consumo de psicofármacos, además de que en este mes se multiplican las citas de terapias.

En cuanto a las ausencias, en estas fechas decembrinas, se recuerda a la pareja con la que se rompió en el año, a los niños que no se encuentran por el divorcio, la ausencia de la persona que falleció, además de las personas que dejaron de estar presentes. Respecto de la economía, se suelen hacer comparaciones y por ende llega la frustración sobre todo si no se llegó a las metas o estándares que se planearon.

Cuando no cumplimos con las expectativas, se genera una sensación de vergüenza, culpabilidad o fracaso por no estar haciendo las cosas bien. Es importante resaltar que la Navidad en sí no es el problema, sino todo aquello que se hace explícito, como el imperativo de los amores ficticios y la felicidad.

¿A qué personas afecta el síndrome de la silla vacía?



Conforme a datos Médicos, una de cada seis personas que ha perdido un familiar, desarrolla una depresión al cabo de un año, en caso de que no haya gestionado bien su duelo, además de que no haya liberado sus emociones.

Estas personas están más expuestas a padecer el síndrome de la silla vacía y sobre todo cuando se trata de personas que viven las emociones de una manera más intensa; este síndrome también le afecta a aquellas personas que sufren de una pérdida de manera traumática o brusca.

El síndrome de la silla vacía es más frecuente en mujeres que en hombres, sin embargo esto tiene que ver con tu personalidad y sobre cuánto tiempo ha pasado desde la pérdida.