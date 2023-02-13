Hoy se celebra pero ¿Qué es y cómo surge el Galentine’s Day?

El Día de San Valentín está "a la vuelta de la esquina", una jornada muy esperada por muchos para celebrar en compañía de sus parejas pero no todo es de enamorados. Algunos prefieren disfrutar y reconocer la compañía y el cariño entre amigos sobre todo las mujeres y para ello surge el Galentine's Day, hoy se celebra pero ¿Qué es?.

El Galentine's Day que hoy se celebra, es una jornada en la que se reconoce el cariño entre amigos, especialmente entre las mujeres, por ello siempre se le ha considerado una festividad creada por y para mujeres y su aceptación ha sido tan grande que cada vez son más las chicas que la celebran.

Esta celebración única se efectúa los días 13 de Febrero, una jornada antes del Día de San Valentín y su objetivo es celebrar la amistad femenina, sobre todo por aquello del vacío que suele provocar el icónico "Día de los enamorados".

Happy Galentine’s Day 💓



SALS GOT GAL PALS ♡



Very grateful for their friendships and them being in my life!



ꜱᴀʟʟʏ ♡ ᴛʜɪɴɢꜱ pic.twitter.com/uAcxm1fOaO — sally.things (@SALLY_THINGS) February 13, 2023

¿Cómo surge Galentine's Day?

El Galentine's Day fue creado como una celebración entre mujeres que se dio a conocer en la serie "Parks and Recreation", pero en la actualidad esta jornada en víspera del Día de San Valentín, es celebrada por cientos de personas diversas partes de Estados Unidos.

Originalmente la celebración del Galentine's Day se dio a conocer en el capítulo 16 de la segunda temporada de la famosa serie de comedia de "Parks and Recreation" cuyo título del episodio fue nombrado precisamente como "Galentine's Day".

En este capítulo, Leslie Knope (interpretada por Amy Poehler), lleva a sus amigas a desayunar mientras les tiene listos una serie de regalos en la víspera del Día de San Valentín. Conforme al personaje, se trata de una jornada en donde las "chicas celebran a las chicas". El término de Galentine's Day surge precisamente de las palabras "Gal": chicas y "Day": Día, por lo que se puede traducir como el "Día de las Chicas".

and a happy galentine’s day to you and yours pic.twitter.com/eF5L6pg4hr — izzy 💌 (@spidermannwh) February 13, 2023

Galentine's Day ha ganado popularidad en Estados Unidos

La jornada del Galentine's Day ha cobrado tanta fuerza que el "Día de las Chicas" se toca nuevamente en la cuarta temporada de "Parks and Recreation", en donde la misma Leslie señala que la jornada debería de ser considerada como una celebración nacional y aunque quizás está lejos de ser oficial, cada vez son más las chicas que se suman a esta celebración del cariño entre mujeres y amigas.

Aunque el Galentine's Day comenzó como una festividad ficticia, el mensaje del "Día de las chicas" tiene en sí un valor real y profundo debido a que significa honrar la conexión y amistad que se tiene entre las mujeres.

¡Feliz "Día de las Chicas" o Galentine's Day!