¿Qué podría pasar con Gerardo Ortiz tras caso ligado al narco en EU? Esto dice la Ley Kingpin

El cantante de corridos, Gerardo Ortiz, se declaró culpable de un cargo de conspiración en un caso en Estados Unidos que involucra la realización de conciertos relacionados con Jesús Pérez Alvear, alias “Chucho Pérez”, promotor vinculado al narcotráfico.

De acuerdo con un artículo de la revista Rolling Stone, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) rastrearon al artista en un aeropuerto de Phoenix y le dieron una carta en abril de 2018.

En el documento se le informó que se necesitaba que dejara de actuar en los conciertos organizados por el promotor Jesús Pérez Alvear, asesinado a balazos en noviembre de 2024 en la Ciudad de México.

¿Qué es la Ley Kingpin de Estados Unidos y cuándo se aplica?

La carta, informó Rolling Stone, indicaba que “Chucho Pérez” había sido designado formalmente como narcotraficante bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros o Ley Kingpin, y estaba sujeto a sanciones del gobierno estadunidense.

La Ley Kingpin, una medida para combatir el narcotráfico, se promulgó el 3 de diciembre de 1999, de acuerdo con información de la Casa Blanca.

Tiene como objetivo “negar a importantes narcotraficantes extranjeros, sus negocios relacionados y sus operativos el acceso al sistema financiero estadounidense y prohibir todo comercio y transacciones entre los narcotraficantes y empresas e individuos estadounidenses”.

La Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico faculta la Presidente tomar medidas cuando una persona extranjera desempeña alguna actividad en el narcotráfico internacional.

Sonia Juárez Moreno, profesora de Deerecho en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que hay que ver primero hasta que punto fue la participación de Gerardo Ortiz en el caso.

“Me hace pensar a mí que Gerardo sí está involucrado, en algún momento, pero está colaborando con Estados Unidos, país que maneja mucho la protección a testigos, o beneficios (...) si es responsable, sí lo va a seguir, sí lo va a procesar, no se va a escapar de ello”, comentó.

La abogada manifestó que le podrían atribuir haber cantado o estado en eventos de personas que sí tengan nexos con el crimen organizado, pero será la Fiscalía de Estados Unidos la tome la decisión penal contra el artista.

¿Geardo Ortiz podría ir a la cárcel en EU?

Si bien Gerardo Ortiz, “podría tener una sanción en el sentido de ver hasta dónde está involucrado”, dijo la abogada.

“Ahora estás en una etapa de investigación, ahorita ni siquiera lo están declarando culpable, él dice ‘yo me declaro culpbale’, es bien distinto a que en realidad se hagan las investigaciones y que determinen el alcance y el valor que tuvo en estarse involucrando y realmente si le hagan una sanción o no, por lo pronto se va a investugar y ahorita no podrían decir ‘sí, fue culpable’, él solo lo manifiesta, pero de que él lo manifieste a que la autoridad diga ‘efectivamente eres responsable’ todavía hay tiempo, todavía un proceso”.

En este proceso, explicó la abogada, se tendrán que ver indicios de prueba..

Las personas que violen la Ley Kingpin están sujetas a sanciones penales de hasta 10 años de prisión y/o multas, pero también establece sanciones civiles de hasta $1.075 millones de dólares contra individuos o entidades que violen sus disposiciones.

Gerardo Ortiz pretendió dejar de dar conciertos

Fiscales de ese país aseguraron que el artista planeó dejar de cantar en conciertos para Pérez Alvear, pero supuestamente fue pesuadido por Ángel del Villar, director ejecutivo de Del Records, para que aparecer en presentaciones.

Ante ello, los fiscales refirieron que Del Villar convenció a Gerardo Ortiz de no hacer caso a la advertencia del FBI y se dijo que el artista tocó en 19 conciertos más para “Chucho Pérez”.

Alexander Schwab, fiscal federal adjunto reveló, según Rolling Stone, que Gerardo Ortiz “se declaró culpable de conspiración para realizar transacciones con un narcotraficante especialmente designado”, en taton, el cantante testificará en el caso.

¿Quién era Jesús “Chucho Pérez” Alvear, promotor musical ligado al narcotráfico?

El 4 de diciembre de 2024, dentro del centro comercial Plaza Miyana en Polanco, se registró un ataque a balazos dentro de un restaurante. La víctima era Jesús Pérez Alvear, “Chucho Pérez”.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos con cascos de motociclista llegaron una mesa del restaurante donde había tres personas, y dispararon de manera directa en contra de “Chucho Pérez”, en tanto, los acompañantes de Pérez Alvear abandonaron el sitio.

Jesús Pérez Alvear, alias “Chucho Pérez”, presuntamente figuró en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un organigrama del CJNG y Los Cuinis difundido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos revela que desde abril de 2018 Jesús Pérez Alvear aparece en la división de nuevas designaciones.

Según del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Jesús Pérez Alvear, es un promotor musical con nexos con el crimen organizado.

El 6 de abril de 2018 informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo designó por lavar dinero para el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis.

“Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando al CJNG y a Los Cuinis a explotar la industria musical mexicana para blanquear las ganancias de la droga y glorificar sus actividades delictivas”, dijo en un comunicado.

Jesús Pérez Alvear lavaba las ganancias producto del narcotráfico a través de conciertos mexicanos en nombre del CJNG y Los Cuinis; lideradas por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” y Abigael González Valencia, respectivamente.

Chucho Pérez tenía vínculos con la familia de González Valencia y se centra principalmente en la promoción de conciertos organizados durante grandes ferias mexicanas, como las que se celebran en Aguascalientes y Metepec.

Incluso se le señalaba por usar la violencia para obtener concesiones y así operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical Gallistica Diamante, también conocida como Ticket Premier. Promovió a cantantes como Julio Cesar Álvarez Montelongo, más conocido como Julión Álvarez.