¿Qué es váguido? La expresión con la que AMLO reapareció en redes

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció en redes sociales para informar sobre su estado de salud tras haberse contagiado de Covid-19. Tres días después de que el mandatario se encontrara en total aislamiento, compartió un video en el que calificó el inicio de su enfermedad como una “especie de” váguido”, pero, ¿qué quiere decir esta expresión?

A través de su cuenta oficial, AMLO reapareció en un video en el que describió justo el momento en que comenzó a sentirse mal debido al Covid-19, destacando que fue durante un recorrido con ingenieros mexicanos para supervisar los trabajos del Tren Maya que iniciaron los malestares.

“Estoy bien, tengo Covid-19, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa”, comenzó a explicar el mandatario desde las inmediaciones de Palacio Nacional, en donde relata que se encontraba recorriendo Quintana Roo y Yucatán, cuando tuvo una pequeña crisis porque “se me bajo la presión”.

De inmediato y tras presentar un mal estado de salud, el presidente señaló que fue atendido por médicos especialistas:

‘Estando en una reunión con ingenieros mexicanos, evaluando el Tren Maya y con otros ingenieros públicos, pues como que me quede “dormido”. Fue una especie de “váguido”, hablando coloquialmente y llegaron de inmediato los médicos para atenderme, NO perdí el conocimiento”. AMLO

La expresión del mandatario generó confusión entre los internautas, pues se trata de una palabra que es utilizada coloquialmente en México para referirse un desmayo o desvanecimiento.

¿Váguido, desvanecimiento o desmayo, cuál es lo correcto?

Esta no sería la primera vez que el presidente se expresa con un término coloquial para notificar a la población sobre su estado de salud, ya que anteriormente en una conferencia matutina dijo que le dio el “telele”. Una palabra que según la RAE se emplea para referirse a un desmayo o indisposición pasajera que se produce tras una situación de angustia o susto muy grandes.

Pero, entonces médicamente, ¿cuál es el término correcto? De acuerdo con la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, la expresión correcta para referirse a este tipo de situaciones es “desmayo”, que quiere decir “Pérdida súbita y breve de la consciencia durante el cual la persona se cae al suelo o se desploma en una silla seguida de un retorno a la consciencia”.

Aunque generalmente en nuestro país también se efectúan otro tipo de palabras como:



Váguido

Desvanecimiento

Soponcio

Todas las anteriores son expresiones coloquiales que hacen referencia a la indisposición pasajera de una persona que se produce tras una situación de angustia o susto muy grandes.

La asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina también establece que este tipo de situaciones suelen ocurrir cuando la presión sanguínea baja de repente y causa que el flujo de la sangre al cerebro disminuya. Esto es más común en las personas mayores. Entre las causas del desmayo se incluyen el calor o deshidratación.

¿Cómo se encuentra la salud de AMLO?

Fue en el mismo video en el que el presidente utiliza la expresión váguido, en donde aclaró que luego de su contagio por Covid-19 “no hubo ninguna afectación en el corazón ni en el cerebro”, razón por la que decidió trasladarse a la capital del país abordo de una ambulancia aérea.

AMLO dijo que su estado de salud es bueno y continuará en aislamiento para recuperarse de su contagio;” El muerto que vois matais goza de cabal salud”, finalizó.