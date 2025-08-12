¡Continúa el caos en el AICM! Vuelos demorados y pasajeros varados por hasta dos días

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) vive un verdadero calvario: vuelos demorados, filas interminables y miles de pasajeros varados es la postal que se repite en las terminales. A pesar de que las operaciones se reanudaron tras las intensas lluvias, el caos continúa.

El impacto de las lluvias en el AICM: Un recuento de la situación este lunes

Las intensas precipitaciones obligaron al AICM a cerrar sus operaciones, lo que generó una reacción en cadena. El aeropuerto confirmó que el cierre afectó a 104 vuelos y a un total de 14 mil 892 pasajeros con llegadas, salidas o conexiones programadas.

Esta situación ha derivado en la saturación de los mostradores de las aerolíneas, especialmente en la Terminal 2, donde cientos de personas esperan por una solución. Muchos pasajeros varados han tenido que permanecer por más de 24 horas en el aeropuerto, a la espera de una nueva asignación de vuelo.

Así las cosas en el #AICM...



Filas intermiterminables, equipajes varados por vuelos que no salieron, pasajeros buscando la forma de llegar a sus destinos.



Unos mencionan que tardarán hasta dos días en reanudar su #viaje a sus destinos finales.



Vía @Galicia_Edgar… pic.twitter.com/11KhtzTFco — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 12, 2025

Reprogramación de vuelos: El desafío de la logística para el AICM

La principal consecuencia de los vuelos cancelados ha sido la complicada logística para la reprogramación de vuelos. Las aerolíneas están trabajando para reubicar a los pasajeros, pero el volumen de personas afectadas y la disponibilidad limitada de asientos han provocado largas esperas.

Aunque la Terminal 1 presenta menos congestión, los viajeros también se enfrentan a la incertidumbre. La situación ha llevado a que muchas personas decidan llegar con horas de anticipación a sus vuelos, en un intento por adelantarse a posibles nuevos retrasos y obtener información de primera mano.

Consejos para viajeros: ¿Qué hacer si tu vuelo se ve afectado?

Si tu viaje es desde el AICM en los próximos días, es recomendable que tomes precauciones, ya que este es un escenario que podría tardar en resolverse por completo. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dejamos algunas recomendaciones para evitar contratiempos:



Revisa el estado de tu vuelo , consulta en tiempo real la página web o la aplicación de la aerolínea para verificar el estado de tu vuelo.

, consulta en tiempo real la página web o la aplicación de la aerolínea para verificar el estado de tu vuelo. Comunícate con la aerolínea, mantente en contacto con la aerolínea a través de sus canales digitales o telefónicos para obtener información sobre la reprogramación de vuelos.

Considera el tiempo de espera, prepárate para posibles demoras y llega con antelación al aeropuerto para tener tiempo de reaccionar ante cualquier cambio.