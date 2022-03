Qué hacer el fin de semana 26 y 27 de marzo: ve al Carnaval de Tampico

Cada fin de semana es una buena oportunidad para salir en familia y conocer los destinos del país, si deseas saber qué hacer el 26 y 27 de marzo explora el Nevado de Toluca, sumérgete en las playa de Loreto o vive de cerca el Carnaval de Tampico.

Es momento de viajar al norte del país para asistir al Carnaval Tampico 2022 que entre comparsas y disfraces dará la bienvenida a los visitantes, para que conozcan de cerca las tradiciones de esta ciudad.

Los desfiles del carnaval se harán el 26 y 27 de marzo en el Boulevard Perimetral Fidel Velázquez, de 18:00 a 22:00 horas, en el que estarán presentes los reyes de esta fiesta y el colorido de los participantes en las comparsas.

Goza el fin de semana en la arena de una playa

Con la entrada de la primavera llega el calor e irremediablemente dan ganas de estar en la playa, entre los rayos del sol y la brisa marina; por eso, aprovecha tus días de descanso para conocer Loreto, un Pueblo Mágico de Baja California Sur.

Loreto es un poblado que custodia la Sierra de la Giganta y el Mar de Cortés, se fundó en 1697 por el jesuita Juan María Salvaterra; entre sus principales atractivos están sus islas y el avistamiento de ballenas , pero tiene muchas cosas más para ofrecer.

Según la Secretaría de Turismo de Baja California Sur, las paradas obligadas son la cueva de “La Serpiente” por sus pinturas rupestres, las islas Coronado y Danzante y el centro histórico, para disfrutar la receta original de almejas tatemadas.

En Edomex un volcán te espera el fin de semana

El Nevado de Toluca es un espacio natural en el Estado de México (Edomex), puedes recorrer sus senderos a pie hasta llegar a las dos lagunas cristalinas llamadas “Sol” y “Luna”, un paisaje natural que en invierno se cubre de nieve.

Ahora, con el calor de la primavera llega el momento ideal para visitar el Nevado, solo es necesario seguir las indicaciones de las autoridades: no introducir bebidas alcohólicas ni armas punzocortantes, no llevar mascotas, no fumar, no hacer fogatas, no introducirse a las lagunas y no usar drones en la zona núcleo del cráter.

Si visitas el #NevadoDeToluca🌋 recuerda seguir los lineamientos y recomendaciones para evitar accidentes y cuidar la flora y fauna🌼🌿 del lugar, así vivirás una #ExperienciaEdoméx. El horario de recorrido🚶 es de 08:00 a 15:00 horas.

Conoce más en 👇https://t.co/TFy4RJ8ncU pic.twitter.com/48Y9Fy4j3V — Secretaría de Cultura y Turismo (@CulturaEdomex) March 25, 2022

De acuerdo con la Secretaría de Cultura y Turismo del Edomex, el horario de visita es de 08:00 a 15:00 horas, por lo que es importante respetarlo para disfrutar mejor de la experiencia.

Fin de semana en Jalisco para conocer un museo nuevo

¿No sabes qué hacer el fin de semana? Visita Jalisco, ya que el estado cuenta con un destino turístico nuevo: el museo de sitio Puente de las Damas, en el Centro Histórico de Guadalajara.

Este espacio subterráneo ofrece al visitante contenido informativo e histórico de gran valor patrimonial de nuestra ciudad.

Visítalo siguiendo los protocolos de salud, de martes a domingo de 9 a 18h en Colón y Av. La Paz. Entrada gratuita.

Conoce más: https://t.co/K5TchVY8oN pic.twitter.com/4urIh85tuc — Secretaría de Turismo de Jalisco (@Secturjal) March 25, 2022

Se trata de un histórico puente que se construyó en el siglo XVIII y lo descubrieron en 2016 debajo de la calle Colón, en el corazón de Mexicaltzingo, uno de los barrios fundacionales de Guadalajara .

Entre los atractivos del museo se encuentra la estatua de una dama sentada en una banca, emulando a una mujer del siglo XVIII, creación del artista Rodo Padilla. Las visitas ya están disponibles desde este fin de semana.

¿Qué hacer el fin de semana en la CDMX?

El Centro Cultural Los Pinos albergará una muestra gastronómica este fin de semana, donde los asistentes probarán tlayudas y las doraditas que se vendieron en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Lo que era impensable ahora es posible: ven por #tlayudas, doraditas, tlaxcales y lo mejor de la cocina popular mexicana al @CC_LosPinos.

En @CC_Alimentaria probarás los exquisitos platillos preparados por Doña Lupita que llegan desde el @aifa_aeropuerto ✈️ #CulturaAlimentaria pic.twitter.com/Yf3bo1wQZc — Alejandra Frausto (@alefrausto) March 25, 2022

El Mercado El Solar de Cencalli se llenará de comida popular mexicana el 26 y 27 de marzo, con la venta de tlayudas, tlaxcales, chapulines y otros antojitos típicos de nuestro país.

La cita es en el Centro Cultural Los Pinos de la Ciudad de México (CDMX), este fin de semana de 11:00 a 18:00 horas, la entrada es libre.