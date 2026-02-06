De un documental a una residencia exclusiva: ¿qué hay detrás de las ‘declaraciones políticas’ de Bad Bunny?

Bad Bunny ya no es solo un fenómeno musical. Desde hace años, Benito Antonio Martínez Ocasio demostró que la música también es símbolo de resistencia y de identidad cultural.

Sus canciones han servido como un puente para hablar de identidad, migración, colonialismo y poder. Desde documentales con fuerte contenido social hasta una residencia exclusiva, el artista puertorriqueño volvió a encender el debate: ¿son simples opiniones o una postura política cuidadosamente construida?

Las polémicas críticas políticas de Bad Bunny

Las llamadas “declaraciones políticas” de Bad Bunny no son nuevas, pero sí cada vez más directas. Durante la última ceremonia de los Grammy, el ganador al Mejor Álbum del Año sorprendió al público al decir antes de agradecer a Dios: “ICE fuera”.

Seguido de un mensaje contundente: “No somos salvajes. No somos animales. No somos extraterrestres. Somos humanos y somos americanos”.

La frase apuntó directamente contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y resonó con fuerza en una comunidad que se ha visto perseguida con las políticas migratorias de Trump.

Pero más allá del discurso, la críticas políticas también se han escondido en sus letras. Canciones como “El Apagón” o “LO QUE LE PASÓ A HAWAii” funcionan como verdaderos manifiestos sociales: gentrificación, apagones, desplazamiento y abandono en Puerto Rico.

¿Por qué Bad Bunny no incluyó a Estados Unidos en su gira?

Una de las decisiones más criticadas hacia el puertorriqueño fue excluir a Estados Unidos de su gira “DeBí TiRAR MáS FOToS”, pero sí acceder a participar en el show de medio tiempo.

Según explicó el propio artista, la medida buscaba proteger a sus seguidores, muchos de ellos migrantes indocumentados, del riesgo de ser detenidos por las redadas de ICE.

La decisión provocó una fuerte reacción del sector ultraconservador vinculado al movimiento MAGA, que lo acusó de “politizar” la música y de atacar a Estados Unidos.

Música como símbolo de resistencia

Bad Bunny ha entendido que el mensaje también se construye desde lo audiovisual. El videoclip “Nuevayol”, lanzado simbólicamente el Día de la Independencia de Estados Unidos, utilizó fragmentos de la voz de Trump para cuestionar la migración, la identidad boricua y la relación colonial con la isla.

El resultado fue interpretado por algunos sectores como una provocación antiestadounidense y por otros como una crítica legítima al sistema.

Sus videos refuerzan esta narrativa: orgullo de barrio, defensa de la isla, denuncia del racismo y reivindicación de la identidad latina en un país que muchas veces consume su cultura, pero rechaza a su gente.

¿A qué hora será el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

El próximo 8 de febrero, Bad Bunny hará historia al convertirse en el primer artista latino en presentarse en solitario en el Super Bowl 2026.

Aunque el horario oficial aún no ha sido confirmado, el show de medio tiempo suele emitirse alrededor de las 20:00 horas (ET), por lo que el espectáculo promete 13 minutos de fiesta y baile.

Su participación llega en un momento clave para la comunidad latina en Estados Unidos, marcada por políticas migratorias y un clima político polarizado.