“No sé quién es Bad Bunny”: Trump arremete contra el artista tras su elección para el Super Bowl 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica luego de declarar que “no conoce” a Bad Bunny, quien fue confirmado recientemente como el artista principal del show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026.

En entrevista para el programa Greg Kelly Reports, transmitido por Newsmax, el magnate republicano calificó la decisión de la NFL como “absolutamente ridícula”, además de que aseguró que no entiende por qué eligieron al cantante puertorriqueño para el espectáculo deportivo más visto del mundo: “Nunca he oído de él. No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura”, dijo el mandatario estadounidense.

Trump and his MAGA influencers look so stupid attacking Bad Bunny. The guy has more crossover appeal than any living celebrity. He’s the number one streaming artist in the world, he headlines WWE pay-per-views, he hosts SNL, he fills stadiums, he stars in movies. The fuck are you… pic.twitter.com/mVo0WseW9b — Mike Nellis (@MikeNellis) October 7, 2025

¿Por qué molestó a Trump la elección de Bad Bunny?

Cabe decir que el comentario de Trump llega después de que grupos conservadores en Estados Unidos criticaran duramente la elección del reguetonero, considerando que su música y su estilo “no representan los valores estadounidenses”. Algunos sectores incluso han llamado a boicotear el evento como forma de protesta.

Por su parte, la NFL defendió su decisión asegurando que la elección de Bad Bunny responde a su impacto global, además de a su influencia en la cultura pop y la comunidad latina, una audiencia clave para el crecimiento del Super Bowl en el Levi’s Stadium.

Bad Bunny responde con ironía

Fiel a su estilo, El “conejo malo” reaccionó de forma irónica durante su reciente participación en el programa Saturday Night Live (SNL), donde bromeó acerca de las críticas y dijo sentirse “honrado de causar tanto revuelo antes del show”.

El cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se convertirá en el primer artista latino en encabezar el Medio Tiempo del Super Bowl en solitario, marcando un hito en la historia del evento

Bad Bunny's monologue! pic.twitter.com/pjS0Ejckcg — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 5, 2025

Polémica y expectativas rumbo al Super Bowl 2026

El Super Bowl LVIII (2026) se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de California, y aunque aún faltan meses para el Show del Medio Tiempo NFL, el anuncio del artista ya ha generado una intensa conversación en redes sociales.

Mientras algunos celebran el reconocimiento a la música latina, otros, como Trump, ven la decisión como un reflejo de “una cultura que ha perdido el rumbo”; ¿será Bad Bunny capaz de callar críticas y conquistar el escenario más grande del mundo?