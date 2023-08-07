Estas fueron las actividades de las corcholatas este lunes 7 de agosto

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te informa sobre las actividades que realizaron las corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) este lunes 7 de agosto en el marco del recorrido por el país para buscar ser el líder de a Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Claudia Sheinbaum comparte la estrategia de seguridad que implementó en la CDMX

De acuerdo con la corcholata, Claudia Sheinbaum señaló que durante su gestión al frente de la Ciudad de México (CDMX), disminuyeron los delitos de alto impacto a menos de la mitad de los que había cuando llegó.

Aunado a ello, compartió un video de ella de pequeña donde se puede ver que está haciendo música y refirió que "queremos que el acceso a la cultura y el arte sea un derecho. México necesita más científicos, más ingenieros, pero también más poetas, escritores, filósofos e historiadores".

Queremos que el acceso a la cultura y el arte sea un derecho. México necesita más científicos, más ingenieros, pero también más poetas, escritores, filósofos e historiadores. pic.twitter.com/Ve7zaiwWIL — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 7, 2023

Marcelo Ebrard comparte el pasaporte violeta

Marcelo Ebrard, excanciller, compartió lo que significa el pasaporte violeta.

Pasaporte violeta significa que en el siguiente nivel de la 4T la prioridad es la igualdad de género !!! pic.twitter.com/Zb6hySwX1t — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 7, 2023

Fernández Noroña visita Miahuatlán, Oaxaca

Fernández Noroña visitó Miahuatlán, Oaxaca, donde tuvo tres entrevistas vía telefónica y dos presenciales; aunado a ello, tuvo una asamblea informativa en la explanada Municipal de Tlaxiaco.

Adán Augusto López inició su recorrido de la semana en Iztapalapa

"Iniciamos nuestra octava semana de recorridos populares desde Iztapalapa, bastión y corazón del obradorismo en esta hermosa Ciudad de México", destacó el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Iniciamos nuestra octava semana de recorridos populares desde Iztapalapa, bastión y corazón del obradorismo en esta hermosa Ciudad de México.



Aquí, donde las luchas por una vivienda digna para las familias trabajadoras se convirtieron en causa y bandera, seguimos construyendo la… pic.twitter.com/sDUkPc1V2W — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 7, 2023

Ricardo Monreal visita Monterrey, Nuevo León

De visita en Monterrey, Nuevo León, Ricardo Monreal calificó el desempeño de la dirigencia de su partido como omisa y ausente en la conducción del proceso interno para imponer la equidad. Informó que hasta el momento ha gastado 2 millones 953 mil pesos.

Destacó que el hombre público debe conducirse sin arrogancia ni soberbia, sino siempre con humildad. En relación con los libros de texto, indicó que se deben corregir los errores y que estos deben estar separados de la ideologización.

Estamos a pocas semanas de finalizar el proceso para conocer quién coordinará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Les comparto los gastos de esta semana. Seguiré velando por la transparencia y la rendición de cuentas. pic.twitter.com/bb0QGKLe3J — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 7, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

Las corcholatas que encuentran efectuando el recorrido por el país para hacer asambleas informativas desde el pasado 19 de junio, este terminará el próximo domingo 27 de agosto. Posteriormente, el 28 de agosto y hasta el domingo 3 de septiembre, se harán las cinco encuestas para evaluar la aceptación de la ciudadanía.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Para elegir al candidato presidencial de Morena, se realizarán cinco encuestas:

