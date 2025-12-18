¿En qué horario hay alcoholímetro en CDMX durante diciembre 2025? El límite para pasarlo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital ha puesto en marcha una fase intensiva de vigilancia para garantizar la seguridad vial durante las celebraciones de fin de año. El programa preventivo Conduce sin Alcohol ha extendido su capacidad operativa desde el pasado 12 de diciembre, estableciendo un sistema de monitoreo que no se limitará únicamente a los horarios nocturnos. Aquí los detalles del alcoholímetro en CDMX.

Esta estrategia busca mitigar el incremento en el consumo de bebidas embriagantes que suele presentarse en esta época, así como reducir la cantidad de percances automovilísticos que derivan de dicha conducta.

Horario del alcoholímetro en diciembre 2025

La vigilancia actual se caracteriza por ser ininterrumpida, funcionando las 24 horas del día en diversos sectores de la metrópoli. Para cubrir de manera eficiente el territorio, se han dispuesto más de mil 100 sitios de inspección localizados estratégicamente en las 16 demarcaciones territoriales.

Entre las áreas con mayor presencia de agentes se encuentran los distritos de alta concurrencia como la Condesa, la Roma, Polanco y Coyoacán, además de vigilarse estrechamente las arterias que sirven de entrada y salida a la ciudad.

Este despliegue masivo y permanente se mantendrá vigente hasta el once de enero de dos mil veintiséis, aunque la modalidad de atención total durante todo el día se prolongará incluso hasta el veintiséis de enero de ese mismo año.

Un componente relevante de esta edición es la inclusión de inspecciones aleatorias durante las mañanas, dirigidas específicamente a quienes operan unidades de carga y transporte de pasajeros.

¿Cuál es el límite para pasar el alcoholímetro?

En cuanto a la aplicación técnica de la prueba, los oficiales verifican que los conductores no excedan el límite permitido de 0.40 miligramos de alcohol por litro en aire espirado. Superar este parámetro conlleva sanciones severas y automáticas que no admiten negociaciones externas.

El infractor debe cumplir un arresto obligatorio en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, estancia que puede durar entre 20 y 36 horas. De forma paralela, el automóvil es trasladado sin excepciones al depósito vehicular, impidiendo que algún acompañante tome el control de la unidad, lo que genera costos por el servicio de grúa y la estancia en el corralón.

Además de las sanciones físicas y materiales, existe una penalización administrativa que afecta la vigencia de los permisos de conducir, restando seis puntos del documento oficial del infractor.

El titular de la seguridad en la ciudad destacó que el alcoholímetro es una herramienta fundamental que ha permitido eludir aproximadamente 15 mil siniestros durante el periodo de la administración actual. Al concentrarse en zonas con altos índices de accidentes y en puntos de acceso carretero, el operativo busca reforzar la cultura de prevención en una temporada donde los riesgos viales se disparan.

Así, la presencia de 20 puestos itinerantes reforzados y la vigilancia constante pretenden asegurar que las festividades de cierre de año concluyan con un balance positivo para todos los ciudadanos.

