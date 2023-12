¡Más que un “accidente”! Chocar por conducir borracho es un delito

¡Las tan esperadas posadasestán por iniciar! Asegúrate de que esta serie de festividades se vuelvan inolvidables, pero no por sufrir los estragos de un accidente vial, apégate a las medidas de seguridad correctas para evitar algún incidente y si tomas, no manejes, ya que de chocar por conducir borracho estarías cometiendo un delito.

Si en el calor de la fiesta decides ingerir sustancias alcohólicas, hazlo con cautela y no te arriesgues a tomar el volante, ya que según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los accidentes viales ocasionados por el consumo de alcohol causan 1.3 millones de muertes en el planeta y 50 millones de heridos de gravedad.

¿Cuáles son los riesgos de conducir bajo los influjos del alcohol?

Aunque parece obvio que conducir estando borracho es un riesgo que debe de evitarse, existe una parte de la población que hace caso omiso y aún así toma el volante; algunos de ellos bajo la excusa que apenas llevan un par de copas, o que no han bebido lo suficiente para estar “inconscientes” o en malas condiciones.

Sin embargo, no es necesario consumir alcohol en grandes cantidades para sentir su efecto. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el consumo de estas bebidas, aún en cantidades mínimas, incrementa las probabilidades de sufrir algún altercado vial.

Agrega que la ingesta de bebidas alcohólicas puede generar en sus consumidores una deficiencia en las capacidades básicas y de razonamiento al conducir de forma segura, ya que puede nublar la visión, afectar los reflejos y hasta provocar confusión.

Además incita a adoptar conductas de riesgo como conducir a exceso de velocidad, ignorar señalamientos, no hacer caso a los sentidos viales, no usar cinturón de seguridad y cascos, etc.

En caso de sufrir algún altercado, los conductores bajo el influjo del alcohol no suelen ser las únicas víctimas, ya que acompañantes, pasajeros de otros automotores, ciclistas y hasta peatones también están propensos a sufrir de los estragos de una mala decisión.

¿Chocar por conducir borracho es un delito o infracción?

Las repercusiones de conducir en estado de ebriedad pueden ser fatales, y como tal, deben ser castigadas conforme la ley en caso de una tragedia. Un choque de este tipo puede desatar un entramado penal que puede incluir delitos que van desde lesiones hasta homicidios.

El titular de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gerardo Moisés Loyo Martínez, explica que “si una persona se ve involucrada en un siniestro de tránsito vehicular y está bajo el influjo de alguna sustancia, el incidente ya no se considera accidente o infracción, se convierte en delito”.

Información del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud revela en su informe sobre la Situación de la Seguridad Vial en México 2021 que durante el año 2020 fallecieron 13,630 mexicanos por lesiones de siniestros viales, es decir, un promedio de 11 muertes por cada 100,000 habitantes.

¿Cuáles son las recomendaciones para evitar este tipo de incidentes?

Desde el 19 de septiembre del 2003, el Gobierno de la Ciudad de México instauró el programa “Conduce sin Alcohol”, el cual consiste en la instalación de módulos en los que policías de tránsito entrevistan a conductores de vehículos para conocer si han ingerido alcohol; estas estaciones se instalan en puntos aleatorios de las 16 alcaldías de la capital.

La entrevista del policía con el conductor es el primer acercamiento, en caso de notar algo sospechoso, la autoridad realiza una prueba de alcoholemia, capaz de medir el porcentaje de alcohol en sangre o aliento. En México no se debe rebasar una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire expirado superior a 0.4 miligramos por litro.

Este programa también conocido como “Alcoholímetro” busca evitar accidentes automovilísticos provocados por el consumo de bebidas alcohólicas, el cual suele aumentar durante esta temporada. Durante sus 20 años de existencia ha logrado reducir en un 56% los siniestros de tránsito relacionados con el consumo de alcohol.

Durante esta temporada decembrina, el operativo “Conduce Sin Alcohol” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la de Movilidad de la CDMX, o Alcoholímetro Navideño 2023-2024, está activo desde el 30 de noviembre las 24 horas al día.